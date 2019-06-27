Пресс-служба Следственного комитета России по республике Саха сообщила 26 июня, что обвинения предъявили трем мужчинам. Хотя в пресс-релизе не указана этническая принадлежность обвиняемых, один из них является уроженцем Кыргызстана, который работал в Якутске.

Их обвинили в похищении человека с применением насилия, изнасиловании с угрозой убийства, торговле людьми с применением насилия и разбое.

Двоих мужчин также обвинили в незаконном лишении свободы, а против одного выдвинули обвинения по статье «насильственные действия сексуального характера».

Следователи выяснили, что в начале марта 2019 года один из обвиняемых привез свою машину на ремонт в автосервис, где работали два других обвиняемых. Ремонт его машины обошелся в пять тысяч рублей, но он не смог его оплатить.

«Клиент, испытывая материальные трудности, предложил мужчинам в качестве оплаты за выполненную работу привезти им девушку для интимных услуг, на что те согласились», — заявили в Следственном комитете.

Похищение местной жительницы, по версии следствия, случилось вечером 16 марта.

«Он насильно затащил ее в салон автомобиля, заблокировав двери. На просьбы отпустить он не реагировал и, отъехав недалеко от места похищения, совершил изнасилование потерпевшей. После этого обвиняемый отвез девушку в помещение автосервиса, где передал ее своим приятелям», — сообщили в Следственном комитете.

Антимигрантские настроения в Якутске

Изнасилование местной жительницы, которое стало причиной антимигрантских митингов, случилось в марте 2019 года. Хотя следствие не раскрывало этнической принадлежности главного подозреваемого, однако по Якутску распространились слухи, что это преступление совершил мигрант из Кыргызстана.

Вечером 17 марта около 200 жителей Якутска вышли на «антимигрантский митинг» на Комсомольскую площадь. К собравшимся вышел руководитель администрации главы Якутии Федор Борисов и призвал их прийти на согласованное с властями мероприятие в местный спорткомплекс «Триумф». На следующий день в «Триумфе» собрались около семи тысяч человек.

Несмотря на призывы властей, некоторые местные жители начали угрожать мигрантам, которые работают в Якутске. В местных WhatsApp-группах стали распространяться сообщения с угрозами расправы над мигрантами, а также появились призывы бойкотировать услуги, которые представляют уроженцы Центральной Азии. Ситуация в городе стала спокойнее лишь к 20 марта.

На встречу с властями Якутска приезжала кыргызская делегация, чтобы помочь в решении проблем — тогда якутские власти попросили кыргызских коллег теснее работать с мигрантами. В МИДе Кыргызстана также призвали мигрантов за рубежом соблюдать законы той страны, где они находятся.

Читайте еще: Протесты и проверки мигрантов. Что происходит в Якутске после насилия над местной жительницей?