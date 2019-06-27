Фото: Лекс Титова.

К резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева прибыли 12 всадников на лошадях, которые называют себя конным взводом. Всадники пообещали стоять за Атамбаева до конца.

По их словам, нынешний президент Сооронбай Жээнбеков становится вторым Курманбеком Бакиевым (свергнутый во время революции в апреле 2010 года президент Кыргызстана — примечание редакции). Всадники заявили, что они ошиблись, выбрав Жээнбекова президентом.

Кроме того, в штабе сторонников Атамбаева прошел общий сбор, где объявили, что 27 июня к резиденции будут привозить людей из регионов.

Ранее ближайший соратник Атамбаева Фарид Ниязов заявил, что сторонники экс-президента собрались возле его резиденции для того, чтобы его поддержать и выразить недовольство беззаконием со стороны властей.

Предположительно 27 июня парламент примет окончательное решение о лишении Атамбаева неприкосновенности. Это позволит властям привлечь экс-президента к уголовной ответственности.

Все это происходит на фоне обострившийся ситуации вокруг Атамбаева, против которого Генпрокуратура и парламент выдвинули обвинения в преступлениях, пока тот был главой государства.

Депутаты парламента обвинили экс-президента в коррупции при модернизации ТЭЦ, незаконном завладении землями и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Эти события стали результатом конфликта Атамбаева с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года. Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.