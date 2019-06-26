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Ближайший соратник экс-президента Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов заявил, что основная задача народного штаба — «выражение позиции по беззаконию и поддержка бывшему главе государства».

«Вопрос о том, на какие меры готов пойти Алмазбек Атамбаев, если его задержат, нужно задавать ему. […] Специальные меры не будут приниматься. Алмазбек Атамбаев сказал, что не будет участвовать в спектакле, потому что он перед лицом истории, не вправе легитимизировать беззаконие Сооронбая Жээнбекова», — заявил он.

Ниязов также прокомментировал установку бетонных блоков у ворот резиденции Атамбаева и подвоз камней к дому экс-президента.

«Блокпост появился здесь для того, чтобы не дать возможности заезжать на скорости — он ведь не перекрывает путь полностью. Что касается камней — здесь идет стройка», — сказал он.

Камни укрыли травой Бетонные блоки. Фото: Акипресс Юрты для сторонников. Фото: Акипресс

Ранее пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что камни привезли для заливки фундамента. Журналисты «Клоопа», которые находятся в штабе экс-президента сообщили, что кроме камней в резиденцию Атамбаева, привезли металлические колонны. Также на территории резиденции работают сварщики.

Все это происходит на фоне обострившийся ситуации вокруг Атамбаева, против которого Генпрокуратура и парламент выдвинули обвинения в преступлениях, пока тот был главой государства.

Депутаты парламента обвинили экс-президента в коррупции при модернизации ТЭЦ, незаконном завладении землями и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Атамбаеву грозит лишение неприкосновенности — это должны решить депутаты на заседании парламента.

Эти события стали результатом конфликта Атамбаева с Жээнбековым, который начался в марте 2018 года.

Тогда Атамбаев официально объявил о возвращении в политику и раскритиковал своего преемника за неэффективную борьбу с коррупцией.