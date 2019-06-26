Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) обратилась к журналисту «Азаттыка» Али Токтакунову и попросила его предоставить следствию все банковские документы, подтверждающие вывод из Кыргызстана 700 млн долларов.

Токтакунов в материале заявил, что к выводу денег из страны может быть причастна семья Матраимовых, которую считают одной из самых богатых и влиятельных в стране.

В финполе сообщили, что Первомайский райсуд Бишкека разрешил следователям изъять документы как у самого Токтакунова, так и у «Азаттыка».

«18 июня следствию финпола была передана только часть озвученных материалов, а именно, копии восьми платежных документов на $4 млн […] следствием до сих пор не получены необходимые материалы, продемонстрированные во время передачи журналиста», — говорится в сообщении финполиции.

Следователи заявили, что им также не предоставили оригиналы банковских платежей о выводе из Кыргызстане более чем $200 млн.

«Указанный факт создает определенные препятствия для исследования указанных обстоятельств и принятия решения. Финпол обращается к Али Токтакунову [с просьбой] выполнить свои обязательства и помочь следствию, как это указано в законодательстве Кыргызстана», — говорится в сообщении следствия.

В службе пообещали предоставить предварительный ответ по итогам проверки в «ближайшее время», потому что следователи «анализируют огромный пласт документов».

Расследование «Азаттыка»

29 мая журналист «Азаттыка» Али Токтакунов опубликовал расследование о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу $700 млн из Кыргызстана.

Искендер Матраимов, депутат парламента, назвал расследование «заказом» против его семьи и сказал, что не знаком с людьми, которые перечисляют деньги в его благотворительный фонд, который упоминается в расследовании.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился проверить данные в журналистском расследовании, а в финполе создали следственную группу, которая изучает данные из «Азаттыка» о выводе денег из Кыргызстана.

Госфинразведка Кыргызстана подтвердила 6 июня, что Айэркен Саймаити, упоминаемый в расследовании, действительно вывел за рубеж около $700 млн.

Однако в ведомстве опровергли то, что в фонд под управлением Матраимовых поступили озвученные «Азаттыком» $2,3 млн. По данным проверки, в фонд поступило лишь $199 тысяч. Такую же сумму называл и депутат Искендер Матраимов.