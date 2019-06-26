Депутат и лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заявил, что в Кыргызстане необходимо провести референдум, где «народ изберет форму правления». Он опубликовал свое письмо на портале «Мнения.АКИпресс» 24 июня.

По словам депутата, анализ проведенных с 1996 года референдумов по конституции показывает, что власти «всегда определяли» форму правления, а у граждан лишь оставалось «право согласиться» с таким выбором.

«От выбора народом формы правления, во многом, зависит дальнейшее демократическое и правовое развитие страны, разработка самих конституционных изменений», — говорится в заявлении парламентария.

Из текста непонятно, как Торобаев собирается проводить референдум, так как, по его мнению, «граждане не особо разбираются в теории разделения власти».