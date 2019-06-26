Депутат и лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заявил, что в Кыргызстане необходимо провести референдум, где «народ изберет форму правления». Он опубликовал свое письмо на портале «Мнения.АКИпресс» 24 июня.
По словам депутата, анализ проведенных с 1996 года референдумов по конституции показывает, что власти «всегда определяли» форму правления, а у граждан лишь оставалось «право согласиться» с таким выбором.
«От выбора народом формы правления, во многом, зависит дальнейшее демократическое и правовое развитие страны, разработка самих конституционных изменений», — говорится в заявлении парламентария.
Из текста непонятно, как Торобаев собирается проводить референдум, так как, по его мнению, «граждане не особо разбираются в теории разделения власти».
Что такое форма правления?
Сейчас, по конституции, в Кыргызстане парламентско-президентская форма правления, которую заложили после революции 2010 года. До этого Кыргызстан был президентской республикой.
В смешанной форме правления сильная президентская власть и сильный парламент, а правительство подотчетно обоим институтам.
В кыргызской конституции прописано очень много полномочий у парламента. Это сделано для того, чтобы работала система сдержек и противовесов, и парламент уравновешивал президента.
Но на деле все обстоит иначе — парламент, несмотря на свои полномочия, очень часто соглашается с точкой зрения президента, также как правительство и суды. Это показывают те решения, которые принимаются в парламенте — они схожи с курсом президента.
Когда Торобаев говорит о том, что народ сам должен выбирать форму правления, он предлагает людям решить, какая ветвь власти будет главенствующей в стране — законодательная, исполнительная или президент.
Почему Торобаев считает реформы необходимыми
По мнению депутата, население Кыргызстана ассоциирует власть с президентом, который «в представлении абсолютного большинства граждан» является единой властью.
«Люди уже привыкли к тому, что если, например, даже в кране нет воды, спрос идет с главы государства […] Не говоря уже о повышении цен на продукты питания, тарифы на электроэнергию, коммунальные услуги и так далее», — пишет он.
При этом, депутат пояснил, что все эти вопросы — не проблема президента, а правительства и органов местного самоуправления.
Из-за этого недовольство в адрес властей направляется не к премьер-министру, а зачастую к президенту страны.
«Таким образом, наша конституция фактически закрепила двуглавую ветвь исполнительной власти, когда премьер-министр и правительство работают с некоторой “оглядкой” на главу государства. При этом эффективность деятельности правительства снижается, тормозятся проведение необходимых экономических реформ», — считает Торобаев.
Однако, по его словам, главная задача президента в стране с парламентской формой правления — обеспечение взаимодействия между парламентом и правительством, что приводит к наличию устойчивого кабинета министров и большинства в Жогорку Кенеше.
«Экономика и социальная сфера — непосредственная прерогатива правительства. Исполнительную власть в парламентской системе формирует не столько парламент, сколько занявшая первое место на выборах политическая партия», — пишет депутат.
Торобаев также считает, что в Кыргызстане отсутствует элемент парламентской республики, по которому лидер победившей партии обязательно назначается на должность премьер-министра.
В качестве примера он привел назначение Алмазбека Атамбаева на должность премьер-министра в 2010 году, хотя его партия СДПК заняла тогда лишь второе место на выборах в парламент. Аналогичное назначение было и в 2015 году, когда главой правительства стал Жоомарт Оторбаев, хотя его партия «Ата Мекен» заняла на выборах лишь пятое место.
«Поспешная» конституционная реформа 2010 года
По мнению Торобаева, спустя 9 лет «стало очевидно», что конституционная реформа 2010 года не решила проблему разделения полномочий во власти. Депутат считает, что тогда из-за «незавершенности и противоречивости», конституционную реформу провели поспешно.
«Истинное народовластие означает возможность свободного участия каждого гражданина в решении важнейших вопросов государственной и общественной жизни […] Именно поэтому я считаю, что народу Кыргызстана следует вернуть право на выбор формы правления», — пишет Торобаев в заключении.
Он добавил, что в «ближайшее время» вынесет на общественное обсуждение проект о назначении референдума о выборе формы правления в Кыргызстане. По его словам, после референдума в стране необходимо придумать и принять новую конституцию, которая должна вступить в силу с 2024 года.