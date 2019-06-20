Контекст: Парламент Кыргызстана поддержал решение депутатской комиссии о лишении экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Депутаты выдвинули против него различные обвинения, в том числе «узурпацию» власти во время своего президентства.
На заседании, где принималось решение о лишении экс-президента неприкосновенности, депутатка Карамат Орозова заявила, что парламентарии поддерживали его действия и хвалили его, пока он был у власти.
Все это происходит на фоне противостояния Атамбаева с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым.
«Клооп» выбрал самые яркие примеры поддержки Атамбаева со стороны шестого созыва парламента, который пришел к власти после выборов в 2015 году.
Отец нации
Одно из самых ярких похвальных заявлений в адрес Атамбаева сделал его бывший соратник Иса Омуркулов. В ноябре 2016 года он заявил, что Атамбаев — «отец нации».
«Он [Атамбаев] является отцом нации, гарантом конституции. В его действиях нет такого, чтобы он говорил за партию СДПК», – заявил Омуркулов.
Его заявление прозвучало на фоне инициативы оппозиционной фракции «Ата Мекен» объявить Атамбаеву импичмент.
В 2018 году Омуркулова исключили из политсовета СДПК за то, что он поддержал движение «СПДК без Атамбаева». Когда депутаты обсуждали возможность лишения Атамбаева неприкосновенности, Омуркулов заявил, что никто бы не придирался к экс-президенту, если бы тот сидел тихо.
Скандальные поправки в Конституцию
В конце 2016 года Алмазбек Атамбаев совершил один из самых скандальных и резонансных поступков за время работы на посту президента Кыргызстана. Тогда он заявил о необходимости изменений в конституции страны — по его мнению, поправки были нужны для избавления «от мин» в главном документе страны.
Разработкой изменений занимались депутаты парламента. Сначала идею Атамбаева поддержали около 40 парламентариев, а затем их количество увеличилось до 80.
Однако, в том же году стало известно, что в разработке поправок непосредственное участие принимал и аппарат президента, а сам Атамбаев одобрил их перед голосованием на референдуме.
Несмотря на это, депутаты выступали в поддержку президента и заявляли, что действия главы государства законны — хотя в тексте конституции был прописан запрет на внесение изменений до 2020 года.
«Как только вынесли на обсуждение поправки в конституцию, многие стали распространять слухи, что все это делается, чтобы Атамбаев мог узурпировать власть. А где он ее узурпирует? […] Наш президент, наоборот, хочет убрать мину, чтобы будущий глава государства не мог узурпировать власть», — заявлял тогда депутат Анвар Артыков.
По итогам проведенного референдума, поправки Атамбаева поддержали около 80% проголосовавших.
Атамбаев получил звание «Герой Кыргызстана», но не дождался ордена
23 ноября 2017 года, за день до президентской инаугурации Сооронбая Жээнбекова, депутат от оппозиционной фракции «Ата Мекен» Сайдулла Нышанов предложил присвоить Атамбаеву звание Героя Кыргызстана, потому что тот «много сделал для страны».
«Очень много работы он выполнил, многие дела останутся в истории страны, например, строительство альтернативной дороги Север-Юг, линии Датка-Кемин. И, наконец, честные выборы. Сейчас мы удивляем весь мир. Труд Атамбаева и через 100 лет останется в истории», — сказал Нышанов.
На следующий день, Сооронбай Жээнбеков, сразу же после вступления в должность президента Кыргызстана, своим первым президентским указом распорядился присвоить Алмазбеку Атамбаеву звание «Герой Кыргызстана» и наградить его орденом «Ак Шумкар».
Атамбаев получил свои регалии за «исключительные заслуги перед народом, а также создание прочного фундамента для устойчивого развития и проявленные политическую волю и мужество».
Однако после того, как между Атамбаевым и его преемником Жээнбековым начался конфликт, экс-президенту орден так и не вручили, хотя указ о назначении опубликовали.
По версии пресс-службы Жээнбекова, экс-президент сам отказался от получения ордена в 2017 году, однако представители Атамбаева заявили, что награждение согласовали.
Дать трассе имя в честь Атамбаева
После того, как Атамбаев передал президентские полномочия Жээнбекову, в декабре 2017 года депутат от фракции «Бир Бол» Кубанычбек Жумалиев предложил присвоить альтернативной трассе Север — Юг имя Алмазбека Атамбаева.
Жумалиев не стал вдаваться в подробности своей идеи, несмотря на то, что сам это и предложил. Но это не помешало Алмазбеку Эргешову из фракции «Кыргызстан» поддержать Жумалиева.
«Мы же даем имена людей, называя объекты, например, тоннель имени Кусейина Кольбаева, дорога имени Абды Суеркулова. Проект альтернативной трассы стал самым крупным за время президентства Алмазбека Атамбаева. Он достойный человек, чтобы его именем назвали дорогу. Он начал ее строить. Он инициировал этот проект. Я думаю, мы должны дать его имя», — сказал тогда Эргешов.
Несмотря на это, трассу в честь Атамбаева переименовывать не стали.
Атамбаев открыто пролоббировал Жээнбекова как кандидата от СДПК
Летом 2017 года президентская гонка в Кыргызстане только-только набирала обороты. Основным кандидатом от СДПК называли Сооронбая Жээнбекова, который тогда был премьер-министром страны.
Однако за несколько дней до съезда партии о своих президентских амбициях также заявил и Чыныбай Турсунбеков — тогдашний спикер парламента, и по сути, третий человек по влиянию во власти.
Тогда же президент Алмазбек Атамбаев заявил во время летней пресс-конференции, что Турсунбеков должен либо выйти из рядов СДПК, либо дать Жээнбекову возможность стать единственным кандидатом от партии.
Сначала Турсунбеков заявил, что все равно будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, однако затем отказался от президентских амбиций, заявив, что «не хочет быть яблоком раздора». Позже он и вовсе покинул пост спикера парламента.
«Президент Атамбаев Алмазбек доверил мне работать в качестве лидера фракции. Большинство идей и замыслов были воплощены […] Алмазбек Шаршенович стал главой государства мирным путем, тем самым заложив политическую культуру, и в нынешнем году мы ее укрепили, проведя выборы нового президента на основе законности и прозрачности», — заявил он.
Атамбаев поссорился с властями Казахстана и отказался принимать $100 млн
После того, как Жээнбеков стал провластным кандидатом в президенты, Атамбаев начал часто агитировать в его поддержку и критиковать его оппонентов.
Чаще всего Атамбаев выступал с критикой в адрес главного оппонента Жээнбекова — лидера фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбека Бабанова.
Во время своей предвыборной кампании Бабанов встретился с Нурсултаном Назарбаевым, который тогда был президентом Казахстана. После этого, Атамбаев обвинил казахские власти во вмешательстве во внутренние дела Кыргызстана и заявил, что они разворовывают богатства страны.
Вскоре после этого, Казахстан усилил проверку грузов на границе с Кыргызстаном — это привело к многокилометровым заторам из грузовиков на границе, а кыргызские предприниматели понесли многомиллионные убытки. Несмотря на это, Атамбаев не прекратил критиковать Бабанова.
На фоне этого скандала Атамбаев заявил, что Кыргызстану не нужна техническая помощь от Казахстана, которую власти двух стран согласовали до этого.
«Сейчас меня упрекают тем, что казахи дают нам $100 млн […]. Это называется техническая помощь. Они прождали три года, пока мы не пришли с проблемами к ним. Честно сказать, нам такая помощь не нужна», — сказал президент.
После этого, парламент меньше чем за месяц поддержал денонсацию соглашения с Казахстаном на оказание помощи Кыргызстану в $100 млн. Эти деньги власти страны собирались пустить на постройку фитосанитарных лабораторий.
Сам Атамбаев позже открыто заявил, что если бы он не раскритиковал власти Казахстана, то на выборах в Кыргызстане победу одержал бы Омурбек Бабанов.
Спикер парламента назвал поддержку Атамбаева «обстоятельством»
Торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков прокомментировал решение депутатов лишить Атамбаева неприкосновенности тем, что пока тот был президентом, в его руках была сосредоточена вся власть.
«Нельзя обвинять человека, мол почему ты тогда молчал, а сейчас выступаешь [против Атамбаева]. Были такие обстоятельства», — заявил Джумабеков.
Он уже выступал с критикой в адрес Атамбаева и заявлял, что «держал в тисках» власть через своих людей, даже после своего ухода с поста президента.
«Уважаемый Алмазбек Шаршенович, пока вы возглавляли страну с 2011 по 2017 годы […] была допущена коррупция, кыргызский народ погряз в долгах, а ваши приближенные обогатились и пытались узурпировать власть. Это стало ясно после того, как вы ушли с поста. Все еще остается вопросом, куда ушли 386 млн долларов, взятых на ремонт бишкекской ТЭЦ», — заявил Джумабеков.
Соавторы: Анна Капушенко, Рустам Халимов