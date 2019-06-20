Контекст: Парламент Кыргызстана поддержал решение депутатской комиссии о лишении экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. Депутаты выдвинули против него различные обвинения, в том числе «узурпацию» власти во время своего президентства.

На заседании, где принималось решение о лишении экс-президента неприкосновенности, депутатка Карамат Орозова заявила, что парламентарии поддерживали его действия и хвалили его, пока он был у власти.

Все это происходит на фоне противостояния Атамбаева с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

«Клооп» выбрал самые яркие примеры поддержки Атамбаева со стороны шестого созыва парламента, который пришел к власти после выборов в 2015 году.