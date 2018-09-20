Контекст: Сразу после того, как Сооронбай Жээнбеков стал президентом в ноябре 2017 года, он подписал указ о награждении своего предшественника Алмазбека Атамбаева званием «Герой Кыргызской Республики» и орденом «Ак Шумкар». С тех пор прошел почти год — отношения между новым и бывшим президентами ухудшились, а орден Атамбаев так и не получил.

Что случилось: Вопрос о награждении Атамбаева подняла 13 сентября депутат СДПК Ирина Карамушкина — кажется, одна из немногих оставшихся сторонников бывшего президента в парламенте. Она заявила, что указ о награждении Атамбаева есть, а ордена — еще нет.

«Указ официально был опубликован, никто ни от чего не отказывался. Все указы президента исполняются, но почему-то один этот указ не исполнен. Тем более, это было сказано и устно», — сказала Карамушкина.

Пресс-секретарь администрации президента Толгонай Стамалиева заявила, что Жээнбеков пока не планировал награждать Атамбаева. Она добавила, что сам экс-президент «не высказал желание» получить орден в 2017 году и в начале 2018 года.

Но слова Стамалиевой опровергла пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева — она заявила, что награждение «согласовали».

Более того пресс-секретарь добавила, что Атамбаев и Жээнбеков встречались, а вручение награды пройдет во время открытия Исторического музея после реконструкции — когда именно это произойдет, неизвестно, потому что открытие перенесли на неопределенный срок.

Почему это важно: Если награждение Атамбаева все-таки состоится, и Жээнбеков вручит ему орден, то это будет их первая публичная встреча после ссоры в марте этого года (оба политика до сих пор не подтверждают, но и не опровергают, что их отношения испортились).

У Атамбаева уже было несколько возможностей публично встретиться с Жээнбековым — его приглашали на празднование Дня независимости 31 августа и на восьмую годовщину апрельской революции 2010 года. Но в обоих случаях Атамбаев не пришел, а его отсутствие объяснили проблемами со здоровьем.