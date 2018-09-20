Концерн «Вега» — дочерняя компания российской госкорпорации «Ростех» — выиграл тендер на установку камер безопасности на дорогах Кыргызстана. Компания производит радиолокационное и разведывательное оборудование.
Российская компания должна будет установить камеры безопасности на дорогах Кыргызстана. Её победу подтвердили два депутата кыргызского парламента из тендерной комиссии.
Один из опрошенных депутатов и член тендерной комиссии Нурбек Алимбеков сказал «Клоопу», что решение было единогласным — по его словам, комиссия проверила все документы «Веги» и не нашла нарушений.
«У [компании “Вега”] была самая низкая цена. Поэтому решение было принято. [То, что “Вега” производит разведоборудование —] это не ко мне вопрос. Техническими моментами будет заниматься ГКИТиС», — сказал Алимбеков.
Госкомитет информационных технологий и связи (ГКИТиС) опроверг, что победитель уже определен. В пресс-службе сказали «Клоопу», что решения тендерной комиссии пока еще нет — но возможно, что ГКИТиС пока еще его не получил.
Сам тендер по проекту «Безопасный город» прошел 4 сентября. Во время него «Вега» предложила наименьшую цену — 2,3 млрд сомов за установку камер — и была объявлена победителем, но окончательное решение о победе должна была вынести комиссия.
Кроме «Веги», в тендере участвовали государственный оператор связи «Альфа Телеком» («Мегаком») и компания «Безопасность информационных систем».
ГКИТиС оценил установку камер на 38 перекрестках Бишкека в 2,5 млрд сомов. Кроме столицы, власти хотят оборудовать камерами трассы Бишкек — Ош, Бишкек — аэропорт «Манас», Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Кемин и Бишкек — КПП «Акжол».
За пять лет проекта «Безопасный город» власти ожидают снижения смертности на дорогах, повышения сборов от штрафов (с 18% до 32%), а также снижения нарушений ПДД в два раза.
Связаться с замглавы ГКИТиС и председателем тендерной комиссии Кубанычем Шатемировым на момент публикации материала не удалось.
Что известно о «Веге»?
Концерн «Вега» был образован в 2003 году. До этого концерн был частью Центрального конструкторского бюро №17, созданного в 1944 году для постройки самолетных радиолокационных систем.
За свою историю «Вега» работала с военными заказами и создавала комплексы авиационного и космического базирования, комплексы беспилотных летательных аппаратов и радиолокационные станции наземного базирования.
Тем не менее, на сайте компании есть и заказы для гражданского пользования. Например, медицинская техника, компьютерные программ, а также системы видеонаблюдения.
Судя по всему, в Бишкеке «Вега» будет устанавливать систему видеонаблюдения «Призма» или что-то на нее похожее. Описание системы на сайте гласит, что она «предназначена для измерения скорости движения приближающихся и удаляющихся автомобилей, интервала времени, а также измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат системы и ее составных частей».
Производитель утверждает, что из-за наличия солнечных батарей, система может работать без постоянного электрического питания. Для передачи данных от камер не нужно проводить оптоволоконные сети, так как они передаются по интернету.
Оборудование можно установить за 25 минут и оно может поддерживать до 16 HD-камер одновременно.
Заместитель гендиректора «Веги» Сергей Калмыков 4 сентября пообещал, что если российский концерн станет победителем «Безопасного города», то компания в срок установит «инновационные и высокоэффективные» камеры на дорогах Кыргызстана.
Безопасный город
«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» повысится безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн. От этого проекта власти ожидают снижения коррупции и повышение эффективности работы госорганов.
В январе 2018 года правительство Кыргызстана заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй» об установке камер на улицах Бишкека, но несмотря на заявленные сроки, установка и запуск камер неоднократно переносились.
В результате власти объявили о расторжении соглашения с «Хуавэем» в одностороннем порядке. После этого в правительстве заявили, что запустят «Безопасный город» своими силами.
Тем не менее, власти установили в Бишкеке четыре камеры, которые за тестовый период работы зафиксировали более 114 тысяч нарушений.
Соавторы: Эльдияр Арыкбаев, Рустам Халимов