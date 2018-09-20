Концерн «Вега» — дочерняя компания российской госкорпорации «Ростех» — выиграл тендер на установку камер безопасности на дорогах Кыргызстана. Компания производит радиолокационное и разведывательное оборудование.

Российская компания должна будет установить камеры безопасности на дорогах Кыргызстана. Её победу подтвердили два депутата кыргызского парламента из тендерной комиссии.

Один из опрошенных депутатов и член тендерной комиссии Нурбек Алимбеков сказал «Клоопу», что решение было единогласным — по его словам, комиссия проверила все документы «Веги» и не нашла нарушений.

«У [компании “Вега”] была самая низкая цена. Поэтому решение было принято. [То, что “Вега” производит разведоборудование —] это не ко мне вопрос. Техническими моментами будет заниматься ГКИТиС», — сказал Алимбеков.

Госкомитет информационных технологий и связи (ГКИТиС) опроверг, что победитель уже определен. В пресс-службе сказали «Клоопу», что решения тендерной комиссии пока еще нет — но возможно, что ГКИТиС пока еще его не получил.

Сам тендер по проекту «Безопасный город» прошел 4 сентября. Во время него «Вега» предложила наименьшую цену — 2,3 млрд сомов за установку камер — и была объявлена победителем, но окончательное решение о победе должна была вынести комиссия.

Кроме «Веги», в тендере участвовали государственный оператор связи «Альфа Телеком» («Мегаком») и компания «Безопасность информационных систем».

ГКИТиС оценил установку камер на 38 перекрестках Бишкека в 2,5 млрд сомов. Кроме столицы, власти хотят оборудовать камерами трассы Бишкек — Ош, Бишкек — аэропорт «Манас», Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Кемин и Бишкек — КПП «Акжол».

За пять лет проекта «Безопасный город» власти ожидают снижения смертности на дорогах, повышения сборов от штрафов (с 18% до 32%), а также снижения нарушений ПДД в два раза.

Связаться с замглавы ГКИТиС и председателем тендерной комиссии Кубанычем Шатемировым на момент публикации материала не удалось.