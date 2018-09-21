Уже почти три месяца в Кыргызстане нет омбудсмена — предыдущий, Кубат Оторбаев, подал в отставку с заявлением, что защищать права граждан невозможно без кардинальных реформ в судебной и правоохранительной системах.

На пост омбудсмена выдвигаются пять человек — советник премьер-министра Токон Мамытов, правозащитница Рита Карасартова, бывший замгенпрокурора Рыскул Бактыбеков, юрист Канатбек Азиз и бывший сотрудник института омбудсмена Маматурайим Момунов.

Но насколько вообще сама должность стоит того, чтобы за нее бороться?

Правозащитники почти не становились омбудсменами

Омбудсмен — это государственный правозащитник, который, впрочем, не имеет власти обязывать другие государственные органы что-либо делать. Его задача — привлекать внимание к нарушениям и давать рекомендации госорганам, как эти нарушения не допускать.

Заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева говорит, что местные власти и государственные органы выполняют их рекомендации на 80 процентов. «Есть загвоздка в судебной власти. Они не полностью исполняют наши рекомендации», — говорит она.

По её словам, омбудсменом должен быть человек с опытом в сфере защиты прав. «Тот, кто не только хорошо знает наши права, но и иностранных граждан, мигрантов. Владеет ситуацией по республике», — объясняет Жамгырчиева.

Однако должность омбудсмена — политическая, его выбирает парламент большинством голосов среди нескольких кандидатов. И займет тот или иной кандидат должность, зависит не только от его профессиональных качеств, но и от того, как хорошо депутаты его знают и одобряют.

За всю историю Кыргызстана почти не было случаев, когда омбудсменом становился опытный правозащитник. Последние два омбудсмена Кубат Оторбаев и Бакыт Аманбаев были журналистами. Турсунбек Акун был председателем комиссии по правам человека при президенте до назначения (он и есть это исключение). Турсунбай Бакир уулу — был депутатом парламента II созыва.

Силовик может стать омбудсменом

На этих выборах омбудсмена может произойти аналогичная ситуация. Вероятный кандидат на этот пост — Токон Мамытов. В пользу этого говорят два факта — он близок к президенту Сооронбаю Жээнбекову (был его советником во время премьерства) и его выдвигает пропрезидентская Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК).

Но с его кандидатурой согласны не все, причина недовольства — в биографии Мамытова. Он почти всю жизнь проработал в силовых структурах: начинал как сотрудник Управления КГБ по Иссык-Кульской области в 1980 году, а после обретения Кыргызстаном независимости перешел работать в преемственную КГБ структуру — Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ).

Этот факт вызывает переживания со стороны правозащитников из-за претензий к силовым органам, что они сами не соблюдают права человека, в частности, из-за случаев пыток подозреваемых. Основная аргументация противников Мамытова заключается в том, что силовик не может понять весь спектр проблем с правами человека и не будет поднимать важные вопросы.

Сам Мамытов говорит, что опыт работы в силовых структурах — скорее плюс в работе омбудсмена, чем минус.

«Органы разведки, где я работал, занимаются исключительно защитой граждан и государства в целом […] Еще по своей работе в КГБ мне довелось вести многие уголовные дела. Собирал доказательства, присутствовал в судах, где, зачастую, приходилось выступать с речами», — заявил он.

Он также добавил, что не расстроится, если его не изберут омбудсменом: «Если доверят, то постараюсь приложить все силы и использовать весь свой опыт. Если же нет, то расстраиваться не буду. Значит, так посчитали нужным».

В последние годы Мамытов занимает должности, не связанные с безопасностью и защитой прав человека — 2014-2015 годы он был директором государственного предприятия «Кыргызалтын», а с апреля 2016 года занимал пост председателя Ассамблеи народов Кыргызстана.

Остальные кандидаты имеют меньше шансов, но больше опыта. Карасартова — известная кыргызская правозащитница. Бактыбеков — следил за соблюдением законности, пока работал в генпрокуратуре. Момунов — возглавлял аппарат омбудсмена. Азиз — практикующий юрист (например, защищал интересы «Ата Мекена»).

Омбудсменам приходится спорить с властью

В Кыргызстане омбудсменам нередко приходиться спорить с властями по общественно-важным случаям.

Чаще всего они проигрывают в этих спорах, когда речь идет о принципиальных политических вопросах. При Оторбаеве Кыргызстан выдал журналиста Мурата Тунгишбаева в Казахстан, при Аманбаеве был подписан закон о наказании за ложный донос о преступлении, при Акуне пожизненно осудили правозащитника Азимжана Аскарова, а при Бакире уулу Кыргызстан выдал пятерых беженцев в Узбекистан.

Несмотря на то, что Кыргызстан подписал и ратифицировал несколько международных конвенций, власти не всегда исполняют требуемые нормы.

Например, часто не исполняется Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В итоге омбудсмен, как главный правозащитник страны, не всегда может повлиять на то, как в Кыргызстане соблюдаются права человека, несмотря на важность своей работы.

Соавтор: Камилла Халилова