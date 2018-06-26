Омбудсмен Кубат Оторбаев подал в отставку

Он не связал свой уход с каким-либо давлением — но, по его словам, невозможно в полной мере защищать права и свободы граждан без кардинальных реформ в судебной системе, в прокуратуре и правоохранительных органах.

Оторбаев сделал свое заявление 26 июня через пресс-службу аппарата омбудсмена — по его словам, он будет заниматься другой сферой деятельности, а само решение об отставке не связано с давлением со стороны кого-либо.

В своем обращении Оторбаев поддержал борьбу с коррупцией, объявленную президентом Сооронбаем Жээнбековым, и сделал акцент на необходимости реформ в судебной системе, прокуратуре и милиции.

Оторбаев также перечислил несколько достижений, которые он сделал на посту омбудсмена — это подготовка 19 специальных докладов о защите прав граждан.

За последние несколько месяцев Оторбаев сделал несколько заявлений — например, одно из них было связано с просьбой о помиловании оппозиционера Омурбека Текебаева, а еще одно — с убийством 19-летней девушки в здании РОВД.

Во второй половине июня кыргызская печатная пресса начала писать, что Оторбаев возможно уйдет с должности омбудсмена — авторы публикаций связывали это с критикой со стороны лидера фракции СДПК Исы Омуркулова.

По сообщению газеты «Фабула», Омуркулов был недоволен тем, что Оторбаев второй год не отчитывается перед парламентом и не посещает заседания — лидер парламентских социал-демократов предложил не принимать отчет омбудсмена.

Подобные слова Омуркулов говорил в адрес Оторбаева еще в конце 2017 года — тогда омбудсмен не пришел на заседание социал-демократов, и они решили выразить ему недоверие, но в итоге Оторбаев остался на своей должности.

Однако тогда не все депутаты СДПК были против омбудсмена — например, Ирина Карамушкина говорила, что гражданское общество высоко оценивает его работу.

«Говорят, что он — один из лучших омбудсменов, что он оперативно выезжает, реагирует. Я не могу понять, почему он не появился и почему игнорирует. Это надо выяснить, но защита прав граждан — очень тяжелая задача», — цитирует слова Карамушкиной агентство «АКИпресс».

Оторбаев стал омбудсменом в 2015 году — до этого он четыре года возглавлял КТРК и был директором радио «Азаттык».