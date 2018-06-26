Упавший на Дачи-СУ самолет не вез грузы кыргызстанцев — минтранс

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов заявил, что на борту разбившегося в Дачи-СУ «Боинга-747» не было грузов кыргызстанцев. В марте 2017 года юристы оппозиционной партии «Ата Мекен» заявляли, что груз на борту самолета принадлежал тогдашнему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Калилов заявил на заседании парламентского комитета, что по обнаруженным в кабине пилотов документам, груз принадлежал гражданам Украины, Израиля, Испании и других стран.

По его словам, среди владельцев грузов не было кыргызстанцев.

Грузовой самолет «Боинг-747» рухнул возле бишкекского аэропорта «Манас» 16 января 2017 года. По официальной версии, он летел из Гонконга в Стамбул, а в «Манасе» должен был дозаправиться.

Не долетев до аэропорта, самолет упал на близлежащий дачный поселок Дачи-СУ и разрушил 26 домов, в которых проживали более 60 человек. Жертвами крушения самолета стали 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Власти Кыргызстана оценили ущерб в более 186 млн сомов.

Семьи погибших и пострадавшие уже получили компенсации от властей Кыргызстана и турецкой компании, которая владела самолетом. Однако оглашать суммы компенсаций не стали, объясняя это безопасностью пострадавших.

После крушения юристы оппозиционной партии «Ата Мекен» Таалайкуль Токтакунова и Канатбек Азиз заявили, что часть груза на рухнувшем самолете принадлежала Атамбаеву и его супруге. Юристы опирались на некие документы, подлинность которых установить не удалось.

Информацию позднее опровергли, а генеральная прокуратура от лица президента подала иск против Токтакуновой и Азиза за распространение «ложной информации».

Суд признал юристов виновными и обязал их выплатить 10 млн сомов в качестве моральной компенсации Атамбаеву. Сами юристы с решением не согласились.

По этому же делу генпрокурор подал иск против изданий «Заноза» и «Азаттык» за то, что они опубликовали заявления юристов. Позднее обвинения с «Азаттыка» сняли по просьбе главы медиакорпорации «Радио Свобода» Томаса Кента, а «Занозу» обязали выплатить 3 млн сомов Атамбаеву.

В мае 2018 года, когда Атамбаев уже перестал быть президентом, он отказался от материальной компенсации от «Занозы».

В январе 2017 года госкомитет нацбезопасности сообщил, что часть груза на борту рухнувшего боинга предназначалась Кыргызстану — казахская компания JTI Kazakhstan LLC собиралась безвозмездно передать почти две тонны электрозажигалок Кыргызстану.

Всего на борту самолета, по данным ГКНБ, было 76 тонн 758 килограмм груза — бытовая техника, сотовые аксессуары, зажигалки, мобильные телефоны.

Груз с самолета должны были распределить в аэропорту Стамбула, а затем отправить по странам-получателям, среди которых и был Кыргызстан.

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