Кыргызстан экстрадировал активиста Тунгишбаева в Казахстан

Спецслужбы передали казахского активиста и блогера Мурата Тунгишбаева правоохранительным органам Казахстана. Активиста подозревают в связях с запрещенным там движением «Демократический выбор Казахстана».

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности подтвердила радио «Азаттык», что активиста передали Казахстану 26 июня.

Днем ранее Октябрьский райсуд признал экстрадицию активиста законной. Его адвокат Нурбек Токтакунов тогда заявил, что суд не дает защите время обжаловать решение, и это нарушает конституционные права его подзащитного.

Правозащитники и родственники Тунгишбаева несколько раз выходили на митинги в Бишкеке с просьбой не экстрадировать его в Казахстан, опасаясь, что там он подвергнется пыткам.

«Неизвестно, выйдет ли он из тюрьмы живым. У него маленькие дети и я, престарелая мать. Кроме того, Мурат вчера в суде заявил, что покончит с собой, если его экстрадируют», — сказала мать активиста Бактыбола Тунгишбаева.

Арест активиста

Тунгишбаева задержали 10 мая сотрудники кыргызского ГКНБ на основе предписания Алматинского горсуда — в Казахстане его обвиняют в связях с беглым политиком и оппозиционером Мухтаром Аблязовым.

По версии правоохранительных органов Казахстана, Тунгишбаев через Facebook и Telegram «оказывал услуги информационного характера» для «Демократического выбора Казахстана» — движения, признанного в Казахстане экстремистским — и организовывал группы движения под руководством Аблязова.

По словам адвоката Нурбека Токтакунова, кыргызские власти с помощью экстрадиции Тунгишбаева хотят «замять конфуз, который случился в результате атамбаевского демарша против Назарбаева». Он имеет в виду прошлогоднее противостояние экс-президента Алмазбека Атамбаева с властями Казахстана, когда он обвинил руководство соседней страны «в разворовывании национальных богатств».

Кто такой Мурат Тунгишбаев?

Мурат Тунгишбаев — казахский активист, который занимался освещением протестов в Жанаозене в 2011 году, когда нефтяники вышли на массовую забастовку.

Тогда казахские власти жестко подавили массовые демонстрации — это привело к гибели 16 человек, сотни участников получили ранения, а десятки нефтяников получили тюремные сроки по обвинениям в организации беспорядков.

Сам Тунгишбаев утверждает, что власти Казахстана преследуют его из-за блогерской деятельности — в своих материалах он рассказывал о нарушениях прав человека, ограничении свободы слова в Казахстане и политических преследованиях.

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