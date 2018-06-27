«С ввозом продуктов с ГМО надо бороться». Что не так с этим утверждением помощницы генсека ООН?

Помощница генсека ООН Герда Вербург в интервью изданию Sputnik сказала, что в Кыргызстан ввозят продукты «с ГМО», и с этим надо бороться. Объясняем, что не так с этим утверждением.

Материал «В Кыргызстан ввозят продукты с ГМО — эксперт бьет тревогу» вышел 23 июня. Это интервью с помощницей генсека ООН Гердой Вербург, которое в целом вовсе не посвящено генномодифицированным продуктам. Фраза, почему-то вынесенная в заголовок статьи, сильно вырвана из контекста. Вербург говорит ее в самом конце интервью:

«Я была на встрече с вашими парламентариями, и мне рассказали, что в страну ввозят продукты с ГМО. С этим надо бороться, ведь на кону — здоровье населения».

Что не так с этим утверждением?

Аббревиатура ГМО расшифровывается как «генномодифицированные организмы». Это растения, животные или микроорганизмы, чей ген был изменен. Обычно это делается для того, чтобы улучшить их свойства — сделать более крупными, питательными или выработать в них устойчивость к вредителям.

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