«С ввозом продуктов с ГМО надо бороться». Что не так с этим утверждением помощницы генсека ООН?

Помощница генсека ООН Герда Вербург в интервью изданию Sputnik сказала, что в Кыргызстан ввозят продукты «с ГМО», и с этим надо бороться. Объясняем, что не так с этим утверждением.
Материал «В Кыргызстан ввозят продукты с ГМО — эксперт бьет тревогу» вышел 23 июня. Это интервью с помощницей генсека ООН Гердой Вербург, которое в целом вовсе не посвящено генномодифицированным продуктам. Фраза, почему-то вынесенная в заголовок статьи, сильно вырвана из контекста. Вербург говорит ее в самом конце интервью:
«Я была на встрече с вашими парламентариями, и мне рассказали, что в страну ввозят продукты с ГМО. С этим надо бороться, ведь на кону — здоровье населения».
Что не так с этим утверждением?
Аббревиатура ГМО расшифровывается как «генномодифицированные организмы». Это растения, животные или микроорганизмы, чей ген был изменен. Обычно это делается для того, чтобы улучшить их свойства — сделать более крупными, питательными или выработать в них устойчивость к вредителям.
Лучше нас об этом расскажет Ася Казанцева, журналистка и популяризатор науки из России. Прочитайте фрагмент ее лекции в Санкт-Петербурге:
Широкой общественности нужно понимать: генная модификация — это гораздо лучше, чем традиционная селекция. Потому что широкая общественность понимает селекцию примерно так, как это описано в книжке про Незнайку: есть некий старик с бородой, который пробует сок из ста арбузов, выбирает самый сладкий. А самый сладкий — это тот, у которого случайно произошли мутации, увеличивающие выработку сахара. Затем от него сажают семечки, потом опять пробуют, опять выбирают самый сладкий и так далее. Таким образом получается сладкий арбуз.
Так уже сто лет никто не делает! К началу XX века стало понятно, что это слишком дорого и слишком медленно. Гораздо проще взять эти 1000 семечек арбуза и зафигачить по ним радиацией или каким-нибудь мутагеном, чтобы у вас получилась 1000 мутантов. После вы из этой тысячи выбираете наиболее сладкий.
При этом вас совершенно не волнует, что там еще поломалось: вы про это совершенно ничего не знаете. Более того, никаких проверок не проводите, потому что общественность никогда в жизни продуктов с традиционной селекцией не боялась, поскольку в те времена еще не было интернета.
Если история с селекцией — это когда вы берете геном и работаете кувалдой, то генная модификация — это когда вы работаете с геномом с помощью маникюрных ножниц. Вы берете какой-то известный ген и переносите куда вам надо, после чего у вас появляется нужная особенность.
Еще одно преимущество генномодифицированных продуктов в том, что они позволяют снижать потребность в пестицидах. Вы можете опрыскивать поле каким-нибудь веществом, которое убивает насекомых, либо вы можете сделать картошку, которую колорадский жук есть не станет, потому что она ему не вкусна и вредна. Можно подобрать вещества, которые опасны для насекомых, а для нас — нет. Потому что у нас нет рецепторов, на которые эти вещества воздействуют. Есть статистика, по которой использование ГМО-растений позволяет снизить количество пестицидов на 37%.
Кроме пищи, ГМО активно используется и в медицине. Различные овощи производят белки, с помощью которых можно вакцинировать хозяйственных животных. Вместо того, чтобы делать прививку, можно просто скормить лошади морковку, и она станет устойчивее к какому-нибудь заболеванию. Кроме того, очень много генно-модифицированых растений и животных применяются в науке. Например, на животных исследуют воздействие ВИЧ.