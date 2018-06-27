Депутаты хотят провести амнистию заключенных, которая распространится на Омурбека Текебаева. Объясняем

Парламентарии предложили ввести амнистию для заключенных в честь 70-летия принятия Всеобщей декларации прав человека. Объясняем, как эта амнистия будет работать и кто из осужденных кыргызских политиков сможет выйти на свободу.

Что случилось?

Несколько депутатов парламента разработали законопроект об амнистии — они предлагают освободить некоторых заключенных или существенно сократить сроки наказания.

Если законопроект примут, амнистия будет проходить в течение шести месяцев.

Кого могут освободить из колоний?

Если эту амнистию решат провести, то из колоний выступят и освободят от уголовной ответственности:

• несовершеннолетних, впервые осужденных на срок до 5 лет;

• мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет;

• людей с инвалидностью I и II группы;

• единственных кормильцев семьи, у которых не менее двух несовершеннолетних детей или есть дети с инвалидностью;

• тех, кого впервые осудили за преступления небольшой тяжести.

Исключение — осужденные за умышленное причинение вреда здоровью, заражение ВИЧ-инфекцией, похищение и торговлю людьми, ала-качуу и по другим статья, которые вы можете посмотреть здесь.

Кому сократят сроки лишения свободы?

• наполовину — осужденным, отбывающим срок наказания в колониях-поселениях;

• на одну треть — осужденным до 10 лет за умышленное преступление;

• на одну пятую — осужденным до 15 лет;

• наполовину — несовершеннолетним, осужденным до 10 лет и отбывающим наказание в воспитательной колонии.

Также от ответственности освободят осужденных за побеги из колоний, уклонение от наказания в виде лишения свободы, дезертирство и самовольное оставление места службы — если беглец вернулся с повинной не позже, чем через три месяца после побега.

Амнистия не распространится на осужденных за убийство, изнасилование, отмывание преступных доходов, терроризм, бандитизм, шпионаж, возбуждение национальной межэтнической розни, разглашение гостайны, коррупцию в интересах преступной группы, злоупотребление должностным положением с причинением особо крупного ущерба, превышение должностных полномочий и пыток, незаконное использование бюджетных средств, вымогательство и получение взятки, геноцид, экоцид и наемничество.

Кто еще не попадает под амнистию?

• те, кто совершил опасный или особо опасный рецидив;

• те, кто «злостно» нарушал режим отбывания наказания;

• те, кто совершил преступление в составе организованной преступной группы (ОПГ);

• те, к кому уже применялась амнистия или помилование, но кто вновь совершил преступление;

• те, кто находится в розыске;

• иностранные граждане;

• осужденные за любое преступление в отношении несовершеннолетних и малолетних;

• осужденные к пожизненному лишению свободы.

К кому из осужденных кыргызских политиков могут применить амнистию?

Омурбек Текебаев на суде 16 августа 2017 года. Фото: Уланбек Эгизбаев / RFE/RL

Омурбек Текебаев

Осужденный на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за коррупцию оппозиционер Омурбек Текебаев может попасть под амнистию и выйти на свободу. Сейчас Текебаеву 59 лет, но в декабре 2018 года ему исполнится 60.

Второго осужденного по этому же делу на 8 лет — экс-главу МЧС Дуйшенбека Чотонова — по амнистии не выпустят, так как ему только 50 лет. Но ему смогут сократить срок на одну треть.

Обоим осужденным до этого уже сокращали срок по амнистии — теперь он составляет 4,5 года.

У Текебаева и Чотонова, как и у большинства осужденных за коррупцию и злоупотребление должностью, конфисковали имущество. В законопроекте сказано, что те, кто подпадает под амнистию, освобождаются от наказаний, но не от конфискации имущества.

Алмамбет Шыкмаматов

К Шыкмаматову не смогут применить амнистию — он осужден по статье «Злоупотребление должностным положением», которая не попадает под амнистию. Шыкмаматова оштрафовали на 5 млн сомов за «фиктивный тендер» и продажу машины своей жены Счетной палате.

Райкан Тологонов

К экс-депутату Райкану Тологонову также не смогут применить амнистию — статья «Грабеж», по которой его осудили, не подпадает под амнистию. Его приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о мародерстве во время апрельской революции 2010 года.

Садыр Жапаров

И он не подпадает под амнистию, тоже из-за статьи, по которой Жапаров осужден на 11,5 лет — «Захват заложника». По версии следствия, Жапаров в 2013 году дал команду митингующим на Иссык-Куле захватить в заложники губернатора области Эмильбека Каптагаева.

Карганбек Самаков

Амнистия может затронуть Самакова — если ее проведут, то срок ему сократят на треть. Его осудили за незаконную трансформацию земель и приговорили к 10 годам колонии. Позднее срок сократили до 3 лет — тоже по амнистии.