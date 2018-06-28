«РусГидро» будет судиться с правительством Кыргызстана из-за проекта Верхненарынских ГЭС

Российская компания «РусГидро» собирается подать иск в международный суд в Гааге, чтобы возместить $37 млн от правительства Кыргызстана. Эти деньги «РусГидро» вложило в строительство Верхненарынского каскада ГЭС до того, как Кыргызстан разорвал соглашение.

Глава российской компании «РусГидро» Николай Шульгинов рассказал журналистам РИА Новости, что не ожидает «положительных» результатов от переговоров с кыргызским правительством. По его словам, они готовятся подать иск в международный арбитражный суд в Гааге о возмещении 37 млн долларов.

Пресс-служба правительства Кыргызстана оказалась недоступна для комментариев на момент публикации материала.

Строительство Верхненарынского каскада ГЭС началось в 2012 году после соглашения между Кыргызстаном и Россией, которое в итоге было расторгнуто кыргызскими властями в одностороннем порядке в 2016 году.

Тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на своей пресс-конференции в конце декабря 2015 года заявил, что российская сторона из-за кризиса не сможет завершить проекты по строительству гидроэлектростанций «Камбарата-1» и Верхне-Нарынский каскад.

Согласно договору, после одностороннего расторжения соглашения о строительстве, Кыргызстан обязан выплатить «РусГидро» уже затраченные на строительство 37 млн долларов.

В середине 2017 года кыргызское правительство заключило договор на строительство Верхненарынского каскада ГЭС с чешской компанией Liglass Trading, которая должна была выплатить долг Кыргызстана перед Россией.

Но в сентябре 2017 года кыргызские власти отказались от сотрудничества с чешской компанией из-за того, что они вовремя не выплатили долг Кыргызстана перед компанией «РусГидро».

Сейчас правительство Кыргызстана ищет новых инвесторов для продолжения строительства Верхненарынского каскада ГЭС.

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