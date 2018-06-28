Материалы, которые публикуются в рубрике «Мнение», отражают личную позицию их авторов. Автор этой колонки — экс-депутат парламента и эксперт по госустройству Алишер Мамасалиев. Оригинал материала опубликован на сайте Pro-KG.

Я хочу прокомментировать послание президента Сооронбая Жээнбекова, адресованное парламенту, правительству и всем гражданам Кыргызстана.

Нужно отметить сразу, что такого рода тезисное послание президента было ожидаемо, поскольку я в своем интервью 29 мая буквально сказал, что избранный глава государства должен иметь собственную «дорожную карту» как минимум на шесть лет — на срок своих президентских полномочий.

Президентские послания в системах, где существует реальная публичная политика дают возможность всем субъектам политического пространства, в том числе экспертному сообществу и внешним наблюдателям так сказать «сверять свои часы». В свою очередь это дает возможность аналитикам прогнозировать или моделировать возможные сценарии развития политической ситуации в стране в краткосрочном видении.

В данном случае возможные сценарии развития формируются не для того, чтобы выработать на их основе рекомендации — для нас они будут тестовыми, для определения той методологии, которая применяется аналитиками и экспертами президентского аппарата.

Структура послания

Выступление президента состояло из четырех основных глав:

• Текущая страновая тенденция, существующие вызовы государственного управления;

• Какой должна быть страна, что необходимо сделать (концептуальные цели и задачи органов власти);

• Тренды предстоящего политического сезона 2018-2019 (чего нам ждать?);

• Приоритеты президента Кыргызстана Жээнбекова (концептуально).

Какова была цель выступления?

• Презентация собственного видения. Президент обозначил концепцию своей будущей «дорожной карты», ее проект будут обсуждать на площадке Национального совета по устойчивому развитию Кыргызстана. Существует рабочая группа, которая начала разработку проекта президентской шестилетней программы «2018-2023».

• Позиционирование. Обращаясь к парламенту, правительству и гражданам Кыргызстана президент Жээнбеков призвал всех представителей ветвей власти консолидироваться вокруг национальных проектов, тем самым дав понять, что точка принятия решения будет оставаться на седьмом этаже Белого дома (в аппарате президента).

• Подача сигнала. В преддверии завершения очередного политического сезона глава государства обозначил политические тренды, тем самым дав понять, что ситуация под контролем.

Чего ожидать?

• Правительство. Изменения структуры правительства, которого ждут многие политические субъекты, по всей видимости не состоится. Президент решил не осложнять себе ситуацию, поскольку это сложный механизм с возможными политическими последствиями.

Можно с уверенностью сказать, что персональный состав правительства частично изменят для нейтрализации регионального дисбаланса.

• Парламентские выборы 2020. До октября 2019 года внесут изменения в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша.

Сделать это будет не так просто. Это конституционный закон, и он имеет определенные процедуры прохождения в парламенте и временные рамки. Кроме этого, у каждой парламентской фракции есть своя позиция по этому вопросу.

В свою очередь это оживит работу политических партий как в парламенте, так и вне его, а также активизирует политиков-центристов, стремящихся попасть в следующий состав парламента.

Вообще в следующем политическом сезоне (с сентября 2018 — по июнь 2019 года) внутриполитическая ситуация активизируется, а оппозиционная риторика в адрес президента Сооронбая Жээнбекова усилится.

В этом сценарии интересной выглядит ситуация внутри фракции СДПК, поскольку и президентской команде, и самим членам фракции необходимо будет четко определиться, как будет продвигаться на парламентских выборах СДПК. Если она идет на выборы под флагом Атамбаева, это один сценарий. А если СДПК решит идти под флагом Жээнбекова, то это уже другой сценарий и итог парламентских выборов-2020.

• Развитие регионов. Становится очевидным, что программа развития регионов может стать базовой в президентской шестилетней стратегии развития Кыргызстана. По инициативе Жээнбекова создадут рабочую группу, куда войдут представители всех ветвей власти для координации и запуска проектов по институциональному развитию регионов Кыргызстана.

Общий фон

У меня сложилось впечатление, что риторика президента была также адресована и политическим группировкам, которые после президентских выборов остались «за бортом» и сейчас находится в режиме ожидания. Если это так, то в перспективе в системе управления можно ожидать перегруппировку региональных элит.

Что касается самого текста послания, по всей видимости, экспертная группа, которая готовила этот документ, сильно не утруждала себя в порождении новых смыслов. Отдельные части его содержания – это программные тезисы, которые ранее уже озвучивались с высоких трибун. Или же этот доклад готовили те же люди.

В любом случае, я хочу надеяться, что такого рода президентские послания в стенах парламента станут для нас традиционными. Они нам нужны, это требование времени и нашего политического устройства, где парламент должен быть субъектом публичной политики, а не наоборот.

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