Human Rights Watch: Экстрадиция активиста Тунгишбаева в Казахстан «возмутительна»

Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала экстрадицию активиста Мурата Тунгишбаева в Казахстан «возмутительной». По мнению правозащитников, Кыргызстан пренебрег международными обязательствами.

Правозащитники Human Rights Watch заявили, что власти Кыргызстана передали Тунгишбаева правоохранительным органам Казахстана, не рассмотрев его прошение об убежище и не дав ему возможности обжаловать решение об экстрадиции.

«Это совершенно возмутительно. Кыргызстан экстрадировал казахстанского активиста в страну, где его ждет политически мотивированные уголовные обвинения и где он может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению», — говорится в заявлении Human Rights Watch.

Правозащитники призывают международных партнеров Кыргызстана, как США, Германия и Великобритания, обратить внимание на то, что кыргызские власти не смогли выполнить свои обязательства по защите Тунгишбаева и отстоять его права.

Спецслужбы Кыргызстана передали казахского активиста и блогера Мурата Тунгишбаева правоохранительным органам Казахстана 27 июня, спустя день после признания судом его экстрадиции в Казахстан законной.

Его адвокат Нурбек Токтакунов заявил, что конституционные права его подзащитного были нарушены, так как суд не дал им времени для обжалования решения.

Тунгишбаева задержали сотрудники кыргызского ГКНБ на основе предписания Алматинского горсуда 10 мая. Казахские власти подозревают активиста в связях с запрещенным там движением «Демократический выбор Казахстана».

По версии правоохранительных органов Казахстана, Тунгишбаев через Facebook и Telegram «оказывал услуги информационного характера» для «Демократического выбора Казахстана» — движения, признанного в Казахстане экстремистским — и организовывал группы движения под руководством Аблязова.

Правозащитники и родственники Тунгишбаева несколько раз выходили на митинги в Бишкеке с просьбой не экстрадировать его в Казахстан, опасаясь, что там он подвергнется пыткам.

Мурат Тунгишбаев — казахский активист, который занимался освещением протестов в Жанаозене в 2011 году, когда нефтяники вышли на массовую забастовку.

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