На Шадиева возбудили второе уголовное дело — из-за незаконного пересечения границы

Госкомитет нацбезопасности возбудил второе уголовное дело на экс-вице-премьера и депутата парламента Аскарбека Шадиева из-за незаконного пересечения госграницы. ГНКБ уже объявил депутата в розыск по другому делу — его обвиняют в «злоупотреблении полномочиями».

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что второе уголовное дело на Шадиева возбудили 25 июня по статье «незаконное пересечение государственной границы».

Первомайский районный суд Бишкека заочно заключил Шадиева под стражу 31 мая. В тот же день ГНКБ сообщил, что депутат находится в розыске — потому что он «намеренно скрывается от следственных органов».

Пресс-служба ГКНБ пояснила, что Шадиев 27 апреля выехал на похороны родственника в Исфану Баткенской области, а позже «незаконно пересек госграницу через брод» в Лейлекском районе в сторону Таджикистана.

По информации ГКНБ, 28 апреля после возбуждения уголовного дела Шадиев вылетел из таджикского города Худжанд в Москву, а затем депутат улетел в Нью-Йорк.

«По данным близких родственников, Аскарбек Шадиев выехал на лечение и должен был вернуться в течении одной-двух недель. Однако Шадиев до сих пор намеренно скрывается от следственных органов, в связи с чем он объявлен в розыск», — сообщила пресс-служба комитета.

В начале мая Госкомитет нацбезопасности и Пограничная служба заявляли, что Шадиев не покидал Кыргызстан. Хотя его помощник Айбек Эрмеков сообщил нескольким изданиям, что Шадиев выехал из Кыргызстана 27 апреля для проведения операции на сердце.

Дело Шадиева

В конце апреля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против депутата от фракции «Бир Бол» и экс-вице-премьера Аскарбека Шадиева из-за «злоупотребления полномочий».

Генпрокуратура утверждает, что чиновник знал о том, что в 2017 году не будут присуждать премию имени Чингиза Айтматова, но все равно подписал документ с просьбой выделить на нее два миллиона сомов.

Позднее эти два миллиона сомов были переданы заведующему отдела комитета по международным делам и обороне Жогорку Кенеша Арсену Закирову, который, по версии следствия, присвоил их.

В мае генпрокуратура и ГКНБ наложили арест на имущество Шадиева и его семьи. Согласно постановлению, имущество арестовали «в целях обеспечения исполнения приговора по части возможной конфискации имущества».

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