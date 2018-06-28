Журналисты Kloop.kg изучили все знаки на трассе Бишкек — Чолпон-Ата и выявили, что 13 из 49 знаков ограничения скорости установлены не по ГОСТу. Несмотря на это, инспекторы штрафуют водителей за нарушение правил.

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Всего на трассе Бишкек — Чолпон-Ата стоит 49 знаков ограничения скорости — журналисты Kloop.kg выяснили это с помощью ручного подсчета.

После подробного изучения расстановки этих знаков вдоль трассы, журналисты посчитали, что 13 из 49 знаков нарушают межгосударственный стандарт СНГ, который должен соблюдать Кыргызстан.

Проблема в том, что скоростной режим трассы Бишкек — Чолпон-Ата, исключая населенные пункты — это 90 км/ч, но на дороге могут резко появляться знаки ограничения скорости в 60 км/ч.

По ГОСТу «Технические средства организации дорожного движения», скорость можно ограничивать максимум на 20 км/ч за каждый следующий знак — например, после знака с ограничением в 90 км/ч должен идти знак 70 км/ч, не ниже. Но такое для трассы Бишкек — Чолпон-Ата — редкость, так знак установлен только в одном месте.

Бишкекчанин Станислав Кобцев в этом году уже три раза ездил на Иссык-Куль за рулем своего автомобиля — он говорит, что переход от скоростного режима в 90 км/ч до 60 км/ч вынуждает водителей резко тормозить, чтобы не нарушить его.

«Когда [инспекторы] останавливают, говорят, что я ехал с [превышенной] скоростью. Я всегда ругаюсь и говорю, что не могу сразу резко на тормоз нажать. Я же пытаюсь плавно снижать скорость», — объясняет он.

Несмотря на то, что знаки установлены не по стандарту, дорожные инспекторы все равно штрафуют за превышение тех, кто не успел сбросить скорость. Размер такого штрафа — от 500 до 2000 сомов.

Вот так выглядит карта знаков на трассе из Бишкека до Чолпон-Аты и вокруг Иссык-Куля:

Сотрудник ГУОБДД, который стоит на этой трассе за знаком 60 км/час, признает, что этот знак установлен не по стандарту, но говорит, что вынужден выписывать штрафы за превышение скорости, потому что это ограничение здесь все-таки есть.

«Знак поставили — мы исполняем. Мы рапорт писали, чтобы сперва 70 поставили, а потом 60. На днях должны поставить. До этого те, кто на этом посту работал, тоже обращались [с таким рапортом]», — говорит он.

Знак ограничения скорости на трассе Бишкек — Чолпон-Ата. Фото: Александра Ли / Kloop.kg

У начальника отдела дорожного надзора ГУОБДД Талантбека Ибраева противоположное мнение — он не признает, что такая расстановка знаков нарушает межгосударственный стандарт.

«Если бы мы сразу поставили 40 км/ч, то это было бы не пошагово, а [сразу] 60 км/ч мы имеем право ставить», — уверяет он.

Ибраев считает, что в том месте, где знаки установлены по стандарту, они, наоборот, установлены неправильно и их надо демонтировать — там сначала стоит знак 70 км/ч, а потом 60 км/ч.

«Шаг в 10 км — это неправильно. Это, по-моему, ремонтные дороги были, знака 70 км/ч сейчас нет. Вот я, например, не видел», — говорит он.

Ибраев объясняет свое видение расстановки знаков на трассе тем, что водитель может успеть снизить скорость до 60 км/ч, если увидит знак ограничения скорости. А жалобы на неправильно установленные знаки он называет «попыткой избежать наказания».

«Если человек 90 км/час едет, чтобы до 60 скинуть, ему резкого экстремального торможения не надо — он успеет. За 200 метров он не то, чтобы до 60 сбросить, а остановиться успеет», — уверен начальник отдела.

Соавтор: Искен Сыдыков