Суд прекратил дело против депутата Исаева (но он останется в СИЗО)

Бишкекский горсуд прекратил дело против экс-мэра Токмака и депутата парламента Канатбека Исаева и еще двух подсудимых — их обвиняли в незаконной передаче земли в Токмаке из муниципальной в частную. Но Исаев остается под стражей из-за второго дела, по которому его обвиняют в подготовке государственного переворота.

Бишкекский городской суд переквалифицировал статью «Коррупция» в деле Исаева о незаконной передаче муниципальной земли под строительство автобазы и здания рынка в Токмаке в статью «Злоупотребление должностными полномочиями».

Из-за этих изменений дело Исаева пришлось прекратить — по новой статье срок давности преступления уже истёк.

Однако из-за того, что в отношении бывшего мэра Токмака возбуждено не одно дело, он останется под стражей, а двух других подсудимых — бывшего вице-мэра Болота Имамадиева и экс-главу Управления муниципальной собственностью Мирлана Эсенбекова — освободили.

По делу о незаконной передачи земли депутат должен был отсидеть 12 лет, но по амнистии этот срок сократился до девяти лет.

Канатбек Исаев был мэром Токмака с 2008 по 2010 годы, а в 2010 году стал депутатом парламента.

В 2016 году он покинул пост лидера партии «Кыргызстан», не согласившись с поправками в Конституцию, которые предлагал тогдашний президент Алмазбек Атамбаев.

В сентябре 2017 года — накануне президентских выборов в Кыргызстане — Исаева обвинили в подготовке насильственного захвата власти.

По данным генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков», которые произошли бы в случае проигрыша кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах 15 октября. Исаев считает себя невиновным.