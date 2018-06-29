Департамент госзакупок должен активно проверять все тендеры, которые проходят на бюджетные средства. Но он этого не делает, потому что им не хватает сотрудников, а объявлений на сайте публикуется десятки тысяч.
Ежегодно на портале государственных закупок Кыргызстана публикуются десятки тысяч объявлений. В 2017 году их было около 105,5 тысяч на сумму более 72,5 млрд сомов — все эти деньги были выделены международными донорами и государством на нужды ведомств.
Журналисты Kloop.kg выяснили, что власти не проверяют тендеры, хотя обязаны это делать согласно положению о департаменте государственных закупок — этот госорган должен мониторить тендеры и изучать, насколько законно они были проведены.
Суйунтбек Мусуралиев, который на момент разговора занимал должность замдиректора департамента, сказал журналистам Kloop.kg, что тендеры никто из сотрудников не проверяет.
«В прошлом году только 60 с чем-то тысяч конкурсов было. Вы понимаете, что мониторить их — это физически невозможно, правильно? […] Сидеть с утра до вечера вот это мониторить — это, поверьте, тяжело», — сказал он.
Мусуралиев говорит, что отсутствие проверок связано с нехваткой сотрудников — в департаменте работают 20 человек, и их не хватает для того, чтобы проверять все тендеры.
«Чистый мониторинг — это четыре человека из департамента, и то они занимаются тем, что отвечают на ваши [журналистские] запросы, запросы правоохранительных органов», — говорит он.
По мнению Мусуралиева, мониторингом госзакупок и выявлением нарушений должны заниматься журналисты и активисты.
«Для этого он (портал) и открытый, чтобы журналисты как вы, например, отреагировали и начали это раскручивать. Раньше и этого не было, правильно? — говорит Мусуралиев. — Вот вы выявляете, и мы в системе думаем, как с этим бороться, предупреждать. Больше у нас такая функция».
На портале госзакупок есть система жалоб — их обработкой занимается не сам департамент, а межведомственная комиссия из специалистов по госзакупкам, юристов и гражданских активистов, которые работают бесплатно. Департамент госзакупок может видеть решения этой комиссии и принимать меры, но не обязан это делать.
Мусуралиев объяснил борьбу с нарушениями на примере «коррупционной латиницы» в 2016 году — тогда журналисты Kloop.kg выявили, что некоторые госорганы прятали свои объявления на сайте госзакупок, заменяя кириллические буквы на аналогичные латинские. Это приводило к тому, что объявления на портале могли найти только те подрядчики, которые заранее знали, как вводить ключевые слова в поиске.
По его словам, после этого скандала департамент госзакупок сделал так, чтобы система распознавала заявки с «коррупционной латиницей» и не давала их публиковать на портале.
Но он добавил, что невозможно программно регулировать содержание заявок.
Журналисты Kloop.kg действительно не нашли объявлений с коррупционной латиницей, опубликованных после 2016 года. Однако, пока невозможно понять, действительно ли это заслуга департамента госзакупок. Возможно после расследований о «коррупционной латинице» госучреждения сами перестали ее использовать.
Тендеры с нарушениями
Отсутствие проверок тендерных заявок чревато коррупционными схемами и нецелесообразной тратой государственных средств.
Например, в феврале 2018 года журналисты Kloop.kg выяснили, что министерство образования потратило 92,5 тысячи сомов на пособия по физике, которые были напечатаны с ошибками в формулах.
После того, как журналисты начали изучать эту историю, министерство образования обязало издательство перепечатать пособия. С публикации прошло уже пять месяцев — за это время издательство перепечатало пособия, но в них снова нашли ошибки. Теперь пособия нужно будет опять переиздавать.
Тендер на издательство этих и еще нескольких пособий выиграла типография «Эдем-принт», но она не соответствовала одному из квалификационных требований конкурса — наличие не менее трех аналогичных договоров на сумму не менее 3,8 млн сомов за последние два года.
Спустя несколько месяцев после скандала, завотделом госзакупок минобразования Бакыт Кадыркулов признал, что их тендерная комиссия ошиблась и не только допустила к участию не соответствующую тендеру компанию, но и позволила ей выиграть половину всех лотов (14 из 28) на сумму более 1,5 млн сомов.
«Они [комиссия] пошли по другому пути — по пути минимальной цены. Вот видите, это отсутствие опыта, чем оно оказалось чревато, — говорит он. — «Буклетики и календарики — это может печатать чуть ли не каждая мелкая типография или частное лицо может купить принтер. А выпуск учебников — это серьезный технологический процесс, который включает в себя несколько циклов».
Портал госзакупок — совместный проект правительства Кыргызстана и Азиатского банка Развития (АБР). Официально он начал работать в 2014 году. На его разработку и обслуживание было потрачено 900 тысяч долларов США — эти средства выделил АБР.
В других странах система мониторинга госзакупок построена по-разному. Например, в США за тендерами следит целых два отдельных органа: Управление федеральной закупочной политики мониторит все федеральные закупки, а Совет по регулированию федеральных закупок — за тем, как тендеры проходят в министерствах.
В странах Европейского союза система мониторинга госзакупок построена по примеру американской и работает по специальным законам, которые имеют приоритет над национальным законодательством стран союза.
Мониторинг в этих странах работает по двум моделям: централизованной, когда все госзакупки стекаются в один специальный госорган, и распределенной. При распределенной системе в каждом ведомстве есть департамент, который работает с госзакупками. В некоторых странах используют комбинированную модель.
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