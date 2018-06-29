Департамент госзакупок должен активно проверять все тендеры, которые проходят на бюджетные средства. Но он этого не делает, потому что им не хватает сотрудников, а объявлений на сайте публикуется десятки тысяч.

Ежегодно на портале государственных закупок Кыргызстана публикуются десятки тысяч объявлений. В 2017 году их было около 105,5 тысяч на сумму более 72,5 млрд сомов — все эти деньги были выделены международными донорами и государством на нужды ведомств.

Журналисты Kloop.kg выяснили, что власти не проверяют тендеры, хотя обязаны это делать согласно положению о департаменте государственных закупок — этот госорган должен мониторить тендеры и изучать, насколько законно они были проведены.

Суйунтбек Мусуралиев, который на момент разговора занимал должность замдиректора департамента, сказал журналистам Kloop.kg, что тендеры никто из сотрудников не проверяет.

«В прошлом году только 60 с чем-то тысяч конкурсов было. Вы понимаете, что мониторить их — это физически невозможно, правильно? […] Сидеть с утра до вечера вот это мониторить — это, поверьте, тяжело», — сказал он.

Мусуралиев говорит, что отсутствие проверок связано с нехваткой сотрудников — в департаменте работают 20 человек, и их не хватает для того, чтобы проверять все тендеры.

«Чистый мониторинг — это четыре человека из департамента, и то они занимаются тем, что отвечают на ваши [журналистские] запросы, запросы правоохранительных органов», — говорит он.

По мнению Мусуралиева, мониторингом госзакупок и выявлением нарушений должны заниматься журналисты и активисты.

«Для этого он (портал) и открытый, чтобы журналисты как вы, например, отреагировали и начали это раскручивать. Раньше и этого не было, правильно? — говорит Мусуралиев. — Вот вы выявляете, и мы в системе думаем, как с этим бороться, предупреждать. Больше у нас такая функция».