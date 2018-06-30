Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело против руководителей движения «Айкол Ала-Тоо», их обвиняют в «мошенничестве». Бывший лидер движения Мээрбек Мискенбаев назвал уголовное дело «местью» за то, что требовал от брата президента Асылбека Жээнбекова сдать депутатский мандат.

Обновлено в 16:45

Что случилось?

Финансовая полиция возбудила уголовное дело против руководителей общественных объединений «Айкол Ала-Тоо» и «Апрель баатырлары». Их обвиняют в мошенничестве и присвоении угля на сумму в более двух миллионов сомов, выделенного в виде социальной поддержки участникам апрельской революции.

По версии следствия, уголь безвозмездно был передал движению «Айкол Ала-Тоо» в 2015 году ОсОО «Транс Азия уголь компани». Уголь компания передала через ОсОО «Марал курулуш».

По мнению следствия, «Марал курулуш» помогла реализовать уголь заместителю председателя «Айкол Ала-Тоо» Амантуру Жамгырчиеву, родственники которого являются учредителями «Транс Азия уголь компани».

Лидер «Айкол Ала-Тоо» Амантур Жамгырчиев в интервью Kloop.kg подтвердил, что проверка началась еще в 2015 году.

«Три года проверили – ничего нет. Марипа Алымкулова [бывший член правления “Айкол Ала-Тоо”] заявление написала и по факту началась проверка. Раньше назначали проверку и отказались возбуждать дело, но недавно генеральная прокуратура отменила то постановление и обратно возбудили [уголовное дело]. Правоохранительные органы должны проверить это справедливо», — сказал он.

По словам Жамгырчиева, «Транс Азия уголь компани» — частная компания и не имеет отношения к «Айкол Ала-Тоо», а Марипа Алымкулова была исключена из правления организации в 2015 году. Однако он подтверждает, что его брат имеет 25-процентную долю в этой компании.

Организации «Айкол Ала-Тоо» была создана участниками переворота 7 апреля 2010 года. В Кыргызстане более 10 организаций, состоящих из «участников революции» или родственников погибших 7 апреля 2010 года, в том числе «Апрель баатырлары» и «Мекен шейиттери».