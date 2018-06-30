Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями возбудила уголовное дело против руководителей движения «Айкол Ала-Тоо», их обвиняют в «мошенничестве». Бывший лидер движения Мээрбек Мискенбаев назвал уголовное дело «местью» за то, что требовал от брата президента Асылбека Жээнбекова сдать депутатский мандат.
Обновлено в 16:45
Что случилось?
Финансовая полиция возбудила уголовное дело против руководителей общественных объединений «Айкол Ала-Тоо» и «Апрель баатырлары». Их обвиняют в мошенничестве и присвоении угля на сумму в более двух миллионов сомов, выделенного в виде социальной поддержки участникам апрельской революции.
По версии следствия, уголь безвозмездно был передал движению «Айкол Ала-Тоо» в 2015 году ОсОО «Транс Азия уголь компани». Уголь компания передала через ОсОО «Марал курулуш».
По мнению следствия, «Марал курулуш» помогла реализовать уголь заместителю председателя «Айкол Ала-Тоо» Амантуру Жамгырчиеву, родственники которого являются учредителями «Транс Азия уголь компани».
Лидер «Айкол Ала-Тоо» Амантур Жамгырчиев в интервью Kloop.kg подтвердил, что проверка началась еще в 2015 году.
«Три года проверили – ничего нет. Марипа Алымкулова [бывший член правления “Айкол Ала-Тоо”] заявление написала и по факту началась проверка. Раньше назначали проверку и отказались возбуждать дело, но недавно генеральная прокуратура отменила то постановление и обратно возбудили [уголовное дело]. Правоохранительные органы должны проверить это справедливо», — сказал он.
По словам Жамгырчиева, «Транс Азия уголь компани» — частная компания и не имеет отношения к «Айкол Ала-Тоо», а Марипа Алымкулова была исключена из правления организации в 2015 году. Однако он подтверждает, что его брат имеет 25-процентную долю в этой компании.
Организации «Айкол Ала-Тоо» была создана участниками переворота 7 апреля 2010 года. В Кыргызстане более 10 организаций, состоящих из «участников революции» или родственников погибших 7 апреля 2010 года, в том числе «Апрель баатырлары» и «Мекен шейиттери».
«Политическая месть»
Социал-демократ Мээрбек Мискенбаев, возглавлявший движение до апреля 2018 года, считает возбужденное на него уголовное дело «политической местью». Ранее, 27 июня, выступая перед парламентом президент Сооронбай Жээнбеков обещал «не преследовать оппонентов под видом борьбы с коррупцией».
«Они мстят мне за то, что я требовал, чтобы брат президента Асылбек Жээнбеков сдал свой депутатский мандат. Я готов сотрудничать со следствием и никуда сбегать не собираюсь. Богатств у меня нет», — заявил он в интервью радио «Азаттык».
Мискенбаев раскритиковал Асылбека Жээнбекова в марте 2018 года на дне памяти Аксыйских событий. Он заявил, что то, что брат президента занимает должность депутата, может повредить имиджу президента, СДПК и всех, кто выступал против семейно-кланового правления.
Асылбек Жээнбеков отказался сдавать депутатский мандат и назвал Мискенбаева «провокатором» и «недостойным».
«Мы никогда не пойдем по пути Бакиева или Акаева. Мы не будем вмешиваться в государственные дела и президентские полномочия нашего брата. […] Лишить меня депутатского мандата может только народ», — сказал депутат Жээнбеков.
Асылбек Жээнбеков уже отказывался от должности при назначении Сооронбая Жээнбекова премьер-министром Кыргызстана.Это было в апреле 2016 года, когда Асылбек Жээнбеков добровольно подал в отставку с поста спикера парламента, но остался депутатом VI созыва от фракции социал-демократов (СДПК).
После скандала брата президента и Мээрбека Мискенбаева не пригласили на съезд СДПК, где экс-президент Алмазбек Атамбаев был избран лидером партии и выступил с критикой в адрес действующего президента.
Выступая на пресс-конференции после съезда Атамбаев возложил на Жээнбекова ответственность за аварию на ТЭЦ Бишкека, раскритиковал его речь на Совете безопасности и выступил против Асылбека Жээнбекова.
«Ещё когда [Сооронбай] Жээнбеков решил баллотироваться в президенты, я сказал, что Асылбек должен сложить свой мандат. Я говорил, что это приведет к слухам», — заявил Атамбаев.
А в апреле 2018 года экс-президент Алмазбек Атамбаев создал фонд «Апрель», который будет помогать организациям, в которые входят участники апрельских событий 2010 года — в числе которых и созданная Мискенбаевым «Айкол Ала-Тоо». Возглавил фонд бывший зампредседатель СДПК Фарид Ниязов.