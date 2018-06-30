Бывший лидер молодежного движения СДПК Ренат Самудинов заявил в своем видеообращении, что покинул Кыргызстан вместе с супругой из-за «прессинга».

Что случилось?

Самудинов впервые за 8 месяцев объяснил, почему был вынужден уехать из Кыргызстана вместе с супругой — по его словам, отъезд в США связан с угрозами его семье.

В своем видеообращении Самудинов заявил, чтобы уехал из-за прессинга, который начался после «звонка Фарида Ниязова». Ниязов — бывший глава администрации экс-президента Алмазбека Атамбаева и бывший член политсовета СДПК.

Видео Самудинова

«Когда я занимался партийным строительством, выявил много коррупционных схем — одной из них являлась схема Данияра Аттокурова. Когда я зашел по этому вопросу к руководителю аппарата президента [Атамбаева] Фариду Ниязову, он при мне начал отчитываться Данияру Аттокурову о том, что он со мной поговорил и меня успокоил. После этого начался огромный прессинг», — говорит Самудинов.

Данияр Аттокуров. Фото: СДПК

В 2016 году Самудинов действительно обращался в следственные органы с просьбой проверить деятельность компании «Фаворит Транс», принадлежавшей родному брату депутата парламента и бывшего помощника Атамбаева Данияра Аттокурова.

Самудинов передал органам информацию о «коррупционных схемах», которые позволили вывезти из угольного месторождения Кара-Кече три миллиона долларов, обвинил депутата СДПК в сокрытии бизнеса и требовал сдать мандат.

«Меня удивило, что он “стесняется” говорить о своем бизнесе, о котором знают все. Раз он скрывает, значит там, наверняка, имеют место различные махинации. Я получил эти материалы совсем недавно. Хочу, чтобы их проверили. Поэтому и обратился в органы. Власти во главе с президентом заявляют о борьбе с коррупцией. Но она проявляется в рядах нашей партии, поэтому ее нужно искоренять», — говорил тогда Самудинов.

«Фантазии об угрозе безопасности»

Самудинов утверждает, что ему и его семье начали угрожать и пытались напасть на его супругу — журналистку КТРК Эльнуру Молдокадырову.

Фарид Ниязов

По мнению Фарида Ниязова, все это — «фантазии», которые бывший социал-демократ наговорил ради получения статуса беженца в США.

Заявление Ниязова распространила пресс-служба СДПК.

«Я посоветовал им (Самудинову и Аттокурову) не говорить за спиной друг у друга, а пообщаться с глазу на глаз…Что он там наговорил ради получения статуса беженца, пусть останется на его совести — в том числе фантазии об угрозе безопасности. При Атамбаеве такой практики не было», — заявил Ниязов.

Ниязов также заявил, что видел в Самудинове потенциал, но тот, якобы, попадал «в не совсем чистые истории».

«Если бы не одна такая история, то на парламентских выборах 2015 года он имел бы шансы оказаться в первой десятке списка СДПК», — сказал Ниязов.Самудинова исключили из СДПК в августе 2017 года по инициативе члена политсовета Фарида Ниязова.

Теперь Ниязов утверждает, что Самудинов был исключен «за активную работу против единого кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах».

После исключения бывший лидер молодежного крыла СДПК заявил, что СДПК не понравилась его критика в отношении партии, когда он предложил выдвинуть единого кандидата через праймериз, внутрипартийные выборы.

После предложения о праймериз в штабе СДПК заявили, что у них нет молодежного крыла, лидером которого являлся Самудинов.

Эльнура Молдокадырова, которая вела на КТРК собственную программу, ушла с канала после того, как у ее мужа начался конфликт с СДПК.

В ноябре 2017 года стало известно, что Самудинов и Молдокадырова задержаны на границе Мексики и США.