Парламентарий Исхак Масалиев на своей странице в фейсбуке обвинил женщин в том, что они «наводят красоту», а потом «кричат о сексуальных домогательствах», когда их пытаются «поцеловать или обнять». После того, как пост парламентария раскритиковали, он заявил, что «пошутил», но у него «нет оснований извиняться».

Масалиев написал на своей странице в фейсбуке, что женщины сами провоцируют домогательства со стороны мужчин.

«Для чего одевают платья (юбки, джинсы и прочее), вызывающие вполне естественные желания у мужчин? Но когда тот или иной жигит не выдерживает и пытается поцеловать или обнять (конечно, насилие не входит в эти действия) даму, так сразу крики о домогательствах! Тогда ЗАЧЕМ вы это делаете? Природа же», — написал депутат.

Пост политика вызвал неоднозначную реакцию.

Многие пользователи выступили с критикой, считая подобное заявление недостойным для депутата.

«Что хорошего, если парень на улице берет и целует или обнимает совершенно незнакомую девушку? Полный мыркизм. Мне кажется, что это жестко унижает чувства девушек», — написал Темирлан Султанбеков.

Предпринимательница Галина Горноженко обратила внимание на то, что такой пост написал не рядовой пользователь, а политик.

«Если люди в политике пишут такое, то вывод один — мы не просто на стадии развития находимся, мы ещё даже не поняли, что такое развитие. В это понятие входит многое: воспитание, образование, нравственность и многое другое», — считает она.

Часть пользователей, в том числе и женщины, поддержали точку зрения Масалиева.

«Вполне согласен! В моем понимании если женщина одевается вызывающе, значит не хватает внимания мужчин или же не хватает ласки (в ласковой форме слова)», — поддержал политика пользователь Урмат Бурул.

Переписываясь в комментариях со сторонниками и противниками своего мнения, Масалиев написал, что «не оправдывает насильников» и ему хотелось «лишь обратить внимание на некоторые элементы, провоцирующие отморозков на [насилие]». Политик считает, что у него «нет оснований для извинений» перед женщинами.

Масалиев утверждает, что просто задал «риторический вопрос».

«Могу шутить, иронизировать. Могу похвалить и обругать кого-либо. Принимайте таким, какой есть. Если кому-то не нравятся мои посты — не читайте и вычеркивайте из списка своих друзей, не обижусь», — написал он.

Депутат Исхак Масалиев долго представлял в парламенте партию коммунистов, но в шестой созыв вошел от партии «Онугуу — Прогресс». Он регулярно занимает место в парламенте с 2000 года. В прошлом он занимал должности заместителя министра финансов, председателя Государственной налоговой службы, работал в органах внутренних дел и налоговой службе.