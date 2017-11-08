СМИ: Ренат Самудинов и его супруга задержаны на границе США

Несколько онлайн-СМИ сообщили, что бывший лидер молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов и его жена Эльнура Молдокадырова задержаны на границе США и Мексики. По предварительным данным, их задержали из-за отсутствия американских виз.

На момент публикации материала редакции Kloop.kg не удалось связаться ни с Ренатом Самудиновым, ни с Эльнурой Молдокадыровой.

Онлайн-издание Kaktus.Media со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило, что Самудинов и Молдокадырова были задержаны на американско-мексиканской границе.

Причиной задержания супругов стало отсутствие у них американских виз. По информации Kaktus.Media, Самудинов и Молдокадырова попросили в США политическое убежище.

В Министерстве иностранных дел журналисту Kloop.kg сказали, что информация о задержании Самудинова и его жены уточняется.

Ренат Самудинов был лидером молодежного крыла провластной Социал-демократической партии.

Однако после его предложения провести праймериз (внутрипартийные выборы), чтобы выдвинуть единого кандидата в президенты, Самудинова сначала сняли с должности руководителя молодежного крыла, а затем исключили из СДПК.

Инициатором исключения Самудинова стал член политсовета СДПК Фарид Ниязов. Самудинов же сказал, что причина исключения из партии — его критика процесса выдвижения единого кандидата. Тогда партия выдвинула на выборы Сооронбая Жээнбекова.

Эльнура Молдокадырова, которая вела на КТРК собственную программу, ушла с канала после того, как у ее мужа начался конфликт с СДПК.

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