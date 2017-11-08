Финпол: Возбуждено дело на сотрудника ГРС — он вымогал деньги за оформление машины

Финансовая полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника ГРС и его посредника. Их задержали с поличным при получении «незаконного вознаграждения» за регистрацию автомобиля.

Пресс-служба Финполиции сообщила, что 2 ноября задержали сотрудника отдела первичной регистрации транспортных средств при Государственной регистрационной службе и его посредника после получения «незаконного вознаграждения» в размере 25 тысяч сомов.

Ранее в финансовую полицию обратилась кыргызстанка с заявлением о том, что сотрудник ГРС требует 25 500 сом за оформление автомобиля марки «Ленд Ровер».

Однако, согласно тарифной сетке, этот автомобиль можно оформить за 17 500 сомов.

Финполиция возбудила уголовное дело по статьям «Незаконное получение вознаграждения служащим».

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