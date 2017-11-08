Ошская область: Власти принудительно переселят 83 семьи из оползнеопасной зоны

Местный акимиат подал в суд на 83 семьи из Узгенского района Ошской области, потому что они отказывались переселяться с оползнеопасных участков. Суд постановил, что их нужно принудительно переселить в безопасное место.

Аким Узгенского района Олжобай Осмоналиев сообщил изданию «24.kg», что 83 семьи переселят в безопасное место по решению суда.

«Мы подали в районный суд, потому что люди под разными предлогами не покидают оползнеопасные участки, они просто тянут время», — заявил Осмоналиев.

По его словам, в селе, куда будут переселять людей, уже построена школа, дорога, проведено электричество и вода. Также для строительства новых домов решен вопрос с ипотечным кредитованием.

Однако жители подали в суд на местные власти из-за того, что не хотят переезжать в другое место.

Весной 2017 года в Узгенском районе сошло несколько крупных оползней, в которых погибли 30 человек.

Один из оползней в селе Аюу 29 апреля оползень накрыл 11 домов, под завалами погибли 24 человека. Спасателям удалось вытащить из-под земли тела только восьми человек.

Власти Кыргызстана выделили по 100 тысяч сомов родственникам погибших. Кроме того, государство выделило 219 гектаров земли, на которые переселят более 900 пострадавших семей.

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