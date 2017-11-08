Радио «Азаттык» получило «Серебряную кнопку» от YouTube

Кыргызское онлайн-издание радио «Азаттык» получило от видеохостинга YouTube «Серебряную кнопку». Эту награду выдают каналам, которые набрали более 100 тысяч подписчиков.

Награда сопровождалась письмом от YouTube с поздравлениями.

«Вы достигли этой вершины благодаря упорной работе. Мы оценили это, хотим признать вашу работу и вручить вам «серебряную кнопку» – маленький символ уважения и признания. Мы знаем, что вы делаете это не награды ради. Вы делаете это потому, что вами движет желание создавать и делиться, потому что вы нашли свою аудиторию, которой вы интересны», — сказано в письме.

Радио «Азаттык» стало первым СМИ в Кыргызстане, которое получило награду от YouTube. Сейчас на канал издания в YouTube подписаны более 150 тысяч человек.

До этого награды от YouTube в Кыргызстане получил автор канала для детей Курман Жолдошев.

Жолдошев стал первым кыргызстанцем, получившим две «Серебряные» и одну «Золотую кнопку» от YouTube.

На один из его каналов, посвященный музыкальным видео для детей, сейчас подписано более 1 700 000 человек. Его ролики в среднем набирают около 80 миллионов просмотров.

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