Президентские выборы и отношения с Казахстаном и Россией: Что сказал Жээнбеков в своем первом интервью?

Избранный президент Сооронбай Жээнбеков дал свое первое интервью после президентских выборов российскому изданию «РИА Новости». Жээнбеков назвал выборы президента в Кыргызстане «прозрачными». Он заявил, что проблемы на кыргызско-казахской границе скоро будут урегулированы, а также пообещал сохранить статус русского языка.
О президентских выборах
По мнению Жээнбекова, в Кыргызстане проделали «огромную» работу, чтобы обеспечить «честные и прозрачные» выборы. Электронная система голосования, по его мнению, позволила избежать «вбросов и каруселей».
Он сравнил прошедшие президентские выборы с выборами в 2009 году, когда исход голосования «был предрешен». Жээнбеков считает, что на прошедших выборах «были созданы равные условия для всех кандидатов».
«Ни один из кандидатов наперед не мог сказать, какими будут результаты выборов. Каждый из нас полагался лишь на выбор народа», — сказал Жээнбеков.
Жээнбеков сказал, что его огорчил факт подкупа голосов, но «народ Кыргызстана вновь проявил свою политическую зрелость».
Работа с «молодым» правительством
Несмотря на то, что с 1 декабря вступят в силу поправки в Конституцию об ограничении полномочий президента, Жээнбеков считает, что никто, кроме главы государства, не может координировать действия ветвей власти.
«Поправки в Конституцию направлены на то, чтобы в стране был сильный президент, сильный парламент, более устойчивое правительство, независимая и более ответственная, чем раньше, судебная система», — сказал он.
Жээнбеков заявил, что в новом правительстве много «молодых профессионалов», которые нацелены на серьезные реформы. Однако, по его мнению, «молодое» правительство нуждается в сильной поддержке президента.
«Если президент является гарантом реформ, премьер должен стать их движущей силой, мотором», — заявил Жээнбеков.
Отношения Кыргызстана с Казахстаном и Россией
По словам избранного президента, проблемы между властями Кыргызстана и Казахстана вскоре будут улажены.
«Текущие проблемы носят временный характер, тем более стороны провели ряд переговоров по их урегулированию. Уверен, в скором времени все имеющиеся вопросы будут сняты», — сказал он.
После критики кыргызского президента Алмазбека Атамбаев в сторону казахских властей, Казахстан усилил контроль на границе, из-за чего образовались длинные очереди и автомобильные заторы.
Также Жээнбеков заявил, что Россия останется «основным стратегическим партнером» Кыргызстана. Он добавил, что на посту президента он будет и дальше укреплять кыргызско-российское сотрудничество.
«В целом нам необходимо и далее наращивать политический диалог, сотрудничество в области безопасности, активизировать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также способствовать культурно-гуманитарному сотрудничеству», — сказал он.
По его словам, русский язык в Кыргызстане сохранит статус официального, потому это «язык дружбы и один из языков ООН».
«И для меня, как и для многих кыргызстанцев, русский язык стал окном в большой мир науки, знаний, литературы и искусства», — сказал Жээнбеков.
О перспективах Кыргызстана в СНГ и ЕАЭС
По словам Жээнбекова, СНГ — «основная диалоговая площадка» на постсоветском пространстве, однако работу организации необходимо «адаптировать к современным реалиям».
По мнению избранного президента, Кыргызстан вступил в ЕАЭС, чтобы развивать экономику. Он считает, что у этой организации большой потенциал, однако «различный уровень экономик государств-членов, а также внутренняя конкуренция вносят свои коррективы в деятельность союза».
«Все официально достигнутые договоренности, подписанные соглашения должны работать в полной мере. Только при таких условиях ЕАЭС достигнет общих целей и задач», — сказал Жээнбеков.
О внешней политике
Жээнбеков сказал, что международные организации, включая ООН, «признают Кыргызстан как одно из самых свободных и стабильных государств с сильным гражданским обществом на евразийском пространстве».
Он добавил, что правительство работает над реализацией проекта «Таза Коом». По его мнению, проект позволит стране стать «региональным пионером в построении цифровой экономики».
Жээнбеков считает, что Кыргызстан занимает удобное географическое положение, чтобы связать Азию с Европой.
«На фоне возрождения Шелкового пути и создания новых экономических поясов и транспортных коридоров, думаю, что удобное географическое положение Кыргызстана позволит стране вновь стать связующим звеном между Азией и Европой», — сказал Жээнбеков.
Избранный президент добавил, что Кыргызстан продолжит активно участвовать в вопросах борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. Помимо этого, власти будут активно решать экологические и религиозные проблемы.
О своей семье и увлечениях
Жээнбеков рассказал, что его супруга занимается домашним хозяйством и ведет небольшой семейный бизнес в сфере сельского хозяйства. Его дочь — студентка, которая недавно родила внука, а младший сын избранного президента учится в третьем классе.
«В свободное время занимаюсь чтением книг, люблю длительные пешие прогулки. В молодости увлекался игрой в волейбол, иногда в свободное время с удовольствием могу поиграть в эту игру», — сказал Жээнбеков.
Избрание Жээнбекова президентом
Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября. Лидером гонки стал провластный кандидат от Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.
По данным ручного подсчета голосов, он набрал 54,74% голосов избирателей. За его главного оппонента — бизнесмена Омурбека Бабанова — проголосовали 33,7% избирателей.
Через четыре недели после выборов Генеральная прокуратура возбудила против Бабанова уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни».
После выборов международные наблюдатели заявили, что на выборах использовался административный ресурс, запугивание и подкуп голосов.
Автор: Рустам Халимов, соавтор: Айдай Эркебаева.
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