Президент Сооронбай Жээнбеков 31 июля встретился с жителями Панфиловского района Чуйской области и прокомментировал обвинения против бывшего соратника и своего предшественника Алмазбека Атамбаева.

«Кем бы человек не был — бывшим президентом, чиновником, военнослужащим или рядовым служащим — все перед законом равны, мы обязаны подчиняться закону. Только тогда будет развиваться страна. И дело Атамбаева тоже должно решаться в рамках законодательства Кыргызстана», — заявил Жээнбеков.

Он назвал вызовы Атамбаева на допросы в МВД «закономерными явлениями».

Это стало первой публичной реакцией Жээнбекова на ситуацию вокруг Алмазбека Атамбаева, после того, как депутаты парламента лишили его статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий. Тогда Атамбаев заявил, что «Жээнбеков запустил маховик беззакония».

Вскоре после того, как Атамбаева лишили неприкосновенности, МВД начало вызывать его на допросы, однако бывший президент проигнорировал три приглашения на встречу со следователем. Атамбаев также заявлял, что не признает легитимность правления Сооронбая Жээнбекова.



Лишение Атамбаева статуса экс-президента стало итогом его ссоры с Жээнбековым, которая началась в марте 2018 года. Тогда Атамбаев обвинил своего преемника в неэффективной борьбе с коррупцией, а также объявил о возвращении в политику.



После этого, многие сторонники Атамбаева оказались под арестом по обвинениям в коррупции, в том числе экс-премьер-министр Сапар Исаков, а также бывшие мэры Бишкека Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов.