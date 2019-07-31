Информация о трансляции сюжета про Бакиева в эфирах Nur TV и NewTV начала появляться в соцсетях вечером 30 июля. Оба канала, предположительно, связаны со сторонниками беглого президента.

По отрывкам видео в соцсетях можно сделать вывод, что сюжет рассказывает о семейной стороне жизни Бакиевых. Например, одна из героинь сюжета говорит, что Максима Бакиева, сына бывшего президента, хотели назвать Манасом, а не Максимом.

Со слов кыргызстанцев, посмотревших сюжет, в передаче Бакиева выставили с положительной стороны, говоря, что он «отлично работал», и что в Кыргызстане его «любят и уважают».

Сам Бакиев бежал из Кыргызстана в результате апрельской революции 2010 года, в ходе которой погибли более 80 человек. После смены власти бывшего президента приговорили к 30 годам за гибель десятков протестующих 7 апреля 2010 года.

На сюжет о Бакиеве отреагировали в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана. Спецслужба считает, что авторы сюжета «не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий».

«ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и телевизионных материалов предостережения о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе», — заявили в госкомитете.

Однако в Институте Медиа Полиси посчитали, что в этом случае на показ фильмов про беглого президента должны обращать внимание журналисты, а не спецслужбы.

«Именно журналисты должны здесь отработать в полную силу и провести расследование. Более того опубликовать серию материалов на тему того, кому принадлежат данные СМИ, поскольку это базовые вопросы медиаграмотности: кто стоит за медиаканалом, это бизнес или политика? Какие ценности несут эти телеканалы, какая у них редполитика, в чем цель демонстрации такого фильма зрителям?» — говорится в заявлении организации.

Экспертам также неясно, почему ГКНБ предупредило СМИ, не ссылаясь на то, что именно стало поводом для подобной реакции с их стороны.