В передаче от 30 июля свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева показали с положительной стороны, что вызвало раздражение пользователей соцсетей. Сюжет вышел сразу на двух телеканалах — Nur TV и NewTV — и был посвящен 70-летию Бакиева. В Кыргызстане бывший президент заочно приговорен к 30 годам колонии.
Информация о трансляции сюжета про Бакиева в эфирах Nur TV и NewTV начала появляться в соцсетях вечером 30 июля. Оба канала, предположительно, связаны со сторонниками беглого президента.
По отрывкам видео в соцсетях можно сделать вывод, что сюжет рассказывает о семейной стороне жизни Бакиевых. Например, одна из героинь сюжета говорит, что Максима Бакиева, сына бывшего президента, хотели назвать Манасом, а не Максимом.
Со слов кыргызстанцев, посмотревших сюжет, в передаче Бакиева выставили с положительной стороны, говоря, что он «отлично работал», и что в Кыргызстане его «любят и уважают».
Сам Бакиев бежал из Кыргызстана в результате апрельской революции 2010 года, в ходе которой погибли более 80 человек. После смены власти бывшего президента приговорили к 30 годам за гибель десятков протестующих 7 апреля 2010 года.
На сюжет о Бакиеве отреагировали в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана. Спецслужба считает, что авторы сюжета «не полностью осознают серьезность своих действий и их последствий».
«ГКНБ оставляет за собой право объявить авторам публикаций и телевизионных материалов предостережения о недопустимости действий, могущих привести к напряженности в обществе», — заявили в госкомитете.
Однако в Институте Медиа Полиси посчитали, что в этом случае на показ фильмов про беглого президента должны обращать внимание журналисты, а не спецслужбы.
«Именно журналисты должны здесь отработать в полную силу и провести расследование. Более того опубликовать серию материалов на тему того, кому принадлежат данные СМИ, поскольку это базовые вопросы медиаграмотности: кто стоит за медиаканалом, это бизнес или политика? Какие ценности несут эти телеканалы, какая у них редполитика, в чем цель демонстрации такого фильма зрителям?» — говорится в заявлении организации.
Экспертам также неясно, почему ГКНБ предупредило СМИ, не ссылаясь на то, что именно стало поводом для подобной реакции с их стороны.
NewTV: в сюжете «нет политики»
Один из сотрудников NewTV сказал «Клоопу», что сам телеканал не занимался производством этого сюжета, а только показал его в своем эфире. По его словам, большая часть сотрудников находится в отпуске до сентября и не может ничего комментировать — аналогичный ответ дали в компании Nur TV, сказав, что большая часть их сотрудников так же находится в отпуске.
Директор NewTV Нурлан Шакиев заявил, что сюжет снимали одноклассники Бакиева. По его мнению, в передаче «нет никакой политики».
«Это всего лишь детство Бакиева, его школьные годы, его отношение с одноклассниками. […] Бывают разные судьбы, у нас не ограничены права, чтобы не показывать это зрителю. Здесь никто не намеревался защищать интересы кого-либо или же создавать раздор в обществе. Наш телеканал частный, поэтому мы никого не поддерживаем», — заявил Шакиев.
Сам Шакиев работал в команде Бакиева с 2006 по 2009 годы. В администрацию Бакиева он пришел на должность пресс-секретаря, а за год до свержения бывшего президента стал его советником на общественных началах.
В 2009 году Шакиев возглавил общественный телеканал «ЭлТР», но после революции его сняли с этой должности. Уже после смены власти, с 2010 по 2011 годы, Шакиев был министром культуры Кыргызстана.
Руководитель Nur TV Каныбек Темиров заявил, что «не имеет отношения к выходу фильма о Бакиеве на канале». Он добавил, что полностью сюжет о жизни беглого президента еще не смотрел.
«Фильм на канале показали на коммерческой основе, а канал частный и сам принимает решение о контенте. Решение о показе фильма принимал коммерческий отдел», — сказал Темиров.
Учредителем телеканала Nur TV является Казыбек Ташиев — брат экс-депутата парламента Камчыбека Ташиева.
Ранее родственники беглого президента Бакиева заявили, что готовят к показу документальный фильм о бывшем президенте и членах его семьи, который должен был выйти в августе 2019 года. В фильме обещали показать жизнь Бакиева и ответить на критику.
Реакция в соцсетях
Пользователи соцсетей в большинстве отреагировали на фильм негативно — часть восприняла этот показ, как создание «почвы для возвращения Бакиева в Кыргызстан» и его реабилитации.
Другие пишут, что бывший президент Алмазбек Атамбаев был прав, когда говорил, что действующий президент Сооронбай Жээнбеков хочет вернуть Бакиевых в Кыргызстан. Сейчас два президента, бывших соратника, находятся в ссоре.
Пользователи возмущаются тем, что Бакиевых показали в сюжете с положительной стороны, а бывшего президента назвали «экс-президентом», хотя Курманбек Бакиев был лишен этого статуса после бегства в Беларусь.
Среди пользователей также нашлись и сторонники Бакиева — например, под постом Аската Тейита было много положительных комментариев о свергнутом президенте: «Если бы Курманбек Бакиев до сих пор возглавлял страну, то Кыргызстан был бы одной из развитых стран мира».
Депутатка парламента Эльвира Сурабалдиева предложила закрыть оба телеканала «во избежание дальнейших попыток реабилитации убийц и воров».
NewTV: связи с «Ихласом»
Телеканал NewTV начал вещать с 2017 года — за его брендом стоит ОсОО «2 канал», которое в прошлом было ошской телевизионной компанией «Башат».
Согласно данным о компании из базы минюста, сейчас учредителем значится Уланбек Ысмайылов. Однако до перерегистрации, с 2017 года, вместо Ысмайылова основателем был Жаныш Маткасымов, один из учредителей партии «Мекеним Кыргызстан».
«Мекеним Кыргызстан» в свою очередь связывают со строительной компанией «Ихлас», замешанной в нескольких политических скандалах.
Юридический адрес NewTV менялся два раза, и оба раза он был связан с «Ихласом». Сразу после создания телеканала в 2017 году компания была перерегистрирована по адресу Бакаева, 132, где находится один из жилых комплексов «Ихласа».
Сейчас же адрес NewTV — это Малдыбаева, 54, по которому находится один из строительных объектов «Ихласа», жилой комплекс недалеко от парка «Ататюрк» в Бишкеке.
Строительная компания «Ихлас» также упоминалась в расследовании «Клоопа» о махинациях на президентских выборах 2017 года — два ее сотрудника Учкунбек Ташбаев и Денис Поважный управляли сайтом samara.kg, где находилась система учета купленных голосов.
«Ихлас» также связывают с семьей бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова. Однако сами Матраимовы отрицают связь — об этом говорил депутат парламента Искендер Матраимов.
Однако связь все же есть — жена Искендера Матраимова, Минавар Жумаева, владеет компанией «Ош плаза», названной как и проект «Ихласа» в Оше, а сестра Чынара Матраимова владеет участком, на котором строят жилье.