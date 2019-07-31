О задержании Абдыкалыка Рустамова 31 июля сообщило издание «АКИпресс» со ссылкой на собственные источники, позже об этом же сообщили и другие издания.

По информации журналистов, сотрудники антикоррупционной службы Госкомитета нацбезопасности задержали Рустамова в его доме. Однако с чем могло быть связано возможное задержание чиновника — неизвестно.

Радио «Азаттык» сообщило, что кабинет Рустамова опечатан сотрудниками ГКНБ.

В пресс-службе ГКНБ не стали комментировать информацию о возможном задержании главы госагентства по охране окружающей среды.

«Клоопу» не удалось связаться с Рустамовым — оба его телефона оказались недоступными. Замглавы госагентства Арсен Рыспеков сообщил «Клоопу», что ему ничего неизвестно о задержании Рустамова. «В последний раз я видел его вчера», — добавил Рыспеков.

В апреле Совет безопасности порекомендовал премьер-министру уволить Рустамова и все остальное руководство госагентства за неисполнение «антикоррупционных мероприятий».

Совбез был недоволен тем, что госагентство не провело ни одного мероприятия по цифровизации, что привело к коррупции. Руководство также раскритиковали за выдачу разрешения на незаконную постройку зоны отдыха на охраняемых землях, а также на незаконную выдачу квоты на отстрел краснокнижных животных.

Также по данным совбеза, только за 2018 год Рустамов получил от премьер-министра строгий выговор, выговор и два замечания за свою работу на посту главы госагентства. Тогда же совбез порекомендовал Генеральной прокуратуре изучить предоставленные материалы и дать им юридическую оценку.