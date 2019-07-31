Прокуратура Октябрьского района начала следствие против бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева из-за незаконно выделенных земель в VIP-городке «Ала-Арча». Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.

«Должностные лица мэрии вопреки интересам службы, с целью извлечения выгоды, в нарушении земельного законодательства, предоставили земельные участки лицам, аффилированным с Тюлеевым [когда тот был мэром]», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Сам Тюлеев заявил информагентству 24.kg, что «уверен в своей невиновности», так как земельные вопросы не в входили в его обязанности.

«Этим занималась комиссия горкенеша. Она решала, кому и где выделять земли. Я сам пойду на допрос по первому требованию. Не стану избегать следствия, я же не Атамбаев, чтобы прятаться. Уверен, это делается по заказу Алмазбека Атамбаева», — сказал Тюлеев.

В сообщении прокуратуры говорится, что в 2009 году шесть человек получили 650 квадратных метров земли под строительство домов. Материалы дела зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков 15 июля по статье «Злоупотребление должностным положением».