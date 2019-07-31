Новую школу построил сам «Газпром». Фото: Ыдырыс Исаков / RFE / RL

За передачу школы «Газпрому» депутаты горкенеша Бишкека проголосовали единогласно 31 июля. Они собрались на внеочередную сессию для решения этого вопроса.

Депутат от фракции «Республика-Ата Журт» Канатбек Музуралиев настаивал, чтобы 30% мест в школе стали муниципальными даже после передачи школы под управление «Газпрому».

Однако по результатам голосования, депутаты приняли решение, что только 25% мест в школе будут муниципальными. Школе присвоят имя первого секретаря Кыргызской ССР Турдакуна Усубалиева.

Также было принято решение включить одного представителя горкенеша в попечительский совет школы с правом голоса. Решение попечительского совета принимается большинством голосов.

Школа «Газпрома»

Российская энергокомпания «Газпром» построила школу на 960 мест на улице Аалы Токомбаева в Бишкеке. По некоторым данным, компания потратила на строительство 20 млн долларов.

Изначально «Газпром» и власти Бишкека планировали, что школа будет муниципальной. Но во время строительство мэрия сообщила, что не сможет содержать школу. Тогда «Газпром» предложил властям Бишкека передать им школу на 20 лет.

По данным «Газпрома Кыргызстана», на содержание школы нужно потратить около 200 млн сомов в год, а мэрия Бишкека выделяет по 35-40 млн сомов на годовое содержание своих муниципальных школ.

Ранее представители «Газпрома» сообщали, что месячная стоимость обучения будет стоить около 22 тысяч сомов. Но четверть мест в школе обещают сделать бесплатными: 20 процентов будут выделены для детей с ограниченными возможностями и детей из уязвимых семей, а оставшиеся 5 процентов — для призеров олимпиад и других одаренных школьников.

Соавторка: Айсымбат Токоева