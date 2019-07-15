Российская энергокомпания «Газпром» построила в Бишкеке школу на 960 мест. По некоторым данным, стоимость строительства составила около 20 млн долларов. Здание школы находится на улице Аалы Токомбаева, а общая площадь учебного комплекса занимает около 3,5 гектар.

Почему новая школа оказалась в центре спора?

Изначально планировалось, что школа будет муниципальной, а само здание будет находиться на балансе мэрии.

Однако во время стройки школы стало известно, что мэрия не сможет содержать школу. Тогда «Газпром» предложил городским властям взять школу под свое управление на 20-летний срок.

Заведующая соцотделом мэрии Бишкека Майрам Мамбетова рассказала «Клоопу», что городские власти «не осилят» содержание школы, и сейчас в горкенеш направлено постановление о передаче здания под управление «Газпрому».

«Два года назад, когда школа строилось, [по соглашению] «Газпром» должен был передать школу мэрии. Но после постройки планы изменились. Ушла очень большая сумма на бассейн и другое», — объяснила Мамбетова.

Ранее мэр Бишкека Азиз Суракматов заявил, что власти рассматривают три возможных варианта по управлению школой, потому что у мэрии на ее финансирование средств нет.

«Первое – финансирование из городского бюджета, тогда мы назначаем директора и запускаем школу. На это необходимо 150 млн сомов. Второй вариант – передать [школу] “Газпрому”, тогда он берет на себя все расходы, 25% — обучение льготных лиц. Третий вариант – мы должны отдать [школу] государству», — привело слова мэра издание «АКИпресс».

Чем эта школа отличается от остальных?

Советник гендиректора «Газпрома Кыргызстана» Арзымат Алдаяров рассказал о достоинствах новой школы. К примеру, в кабинетах по изучению химии есть условия для проведения экспериментов.

«Есть бассейн, он обустроен по международным стандартам. Тут можно проводить соревнования по плаванию. Предусмотрены места для зрителей. Для младших классов также построили так называемый сухой бассейн», — сказал он.

По его словам, руководство компании обратилось к мэрии Бишкека с просьбой взять школу под управление на 20 лет из-за того, что у городских властей нет финансовой возможности поддерживать школу.

«Поскольку это очень большая школа, то на ее содержание в год потребуется около 200 млн сомов. Мэрия Бишкека на свои школы в год тратит по 35-40 млн сомов. Мэрия сама сообщила, что средств на содержание школы у нее нет», — также сказал Алдаяров.

Кто будет учиться в этой школе и сколько стоит обучение?

По словам представителей «Газпрома», месячная стоимость обучения составит около 22 тысяч сомов.

При этом, 25 процентов всех мест обещают сделать бесплатными: 20 процентов будут выделены для детей с ограниченными возможностями и детей из уязвимых семей, а оставшиеся 5 процентов — для призеров олимпиад и других одаренных школьников.

Однако вице-спикер парламента Аида Касымалиева считает, что новая школа должны быть на балансе мэрии, а обучать всех детей надо бесплатно.

«Из 960 мест бесплатны только 20 процентов. Для детей из уязвимых семей и детей с ограниченными возможностями выделили всего 200 мест. Поэтому поводу будет возбуждено уголовное дело. Пусть это учтут те, кто морочит голову мэрии и “Газпрому”», — сказала Касымалиева.

По словам Майрам Мамбетовой, власти планируют открыть школу к началу нового учебного года. «Список учащихся будет утвержден в порядке электронной очереди», — добавила она.

Вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова сообщила информагентству 24.kg, что школа, скорее всего, не будет открыта к 1 сентября, потому что власти все еще не решили вопрос с финансированием.

«Вопрос о финансировании не решен. Школа принята в муниципальную собственность. По предварительным расчетам, только на материально-техническое обеспечение необходимо 111 миллионов сомов. В меморандуме не предусмотрена сдача учебного заведения под ключ с маттехобеспечением. Речь шла только о здании», — сказала она.