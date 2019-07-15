Пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана сообщила 15 июля, что бывший секретарь Совета безопасности Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск. Следствие разыскивает его по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

По данным информагентства 24.kg, Табалдиев покинул Кыргызстан сразу же после того, как власти начали задерживать врачей и чиновников, проходящих по делу об освобождении Батукаева.

Он возглавлял Совет обороны Кыргызстана с 2011 по 2013 годы, а также был главой Госкомитета нацбезопасности. Табалдиев также был советником бывшего президента Алмазбека Атамбаева с 2015 по 2016 годы, а до этого работал в администрации свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Освобождение Батукаева

Нарынский горсуд освободил криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году из-за диагноза «острый лейкоз крови». Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным. Однако Батукаев уже успел покинуть страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по ряду статей — среди них «организация массовых беспорядков» и «незаконное хранение оружия».

Весной 2019 года власти Кыргызстана возобновили расследование о незаконном освобождении Батукаева. По этому делу уже арестовали врачей и бывшего генерального прокурора Аиду Салянову, а экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и бывшей вице-премьер-министра Шамиль Атаханов находятся под домашним арестом.

Обвинение об освобождении Батукаева также стало одним из поводов для лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности.