Годами мы слышали, что высадка деревьев может помочь миру в борьбе с глобальным потеплением. Эту мысль продвигали словно мантру.

Однако сейчас существуют данные, которые доказывают, что правильно подобранные породы деревьев, высаженные в нужные сорта почвы по всему миру, могут сохранить до 205 гигатонн углекислого газа в течение следующих 40-100 лет. Это примерно две трети всего углекислого газа, который произвело человечество с начала индустриальной революции в конце XVIII века.

«Высаживание и восстановление лесов сегодня является самым мощным решением планетарного масштаба», — утверждает профессор изучения глобальных экосистем из швейцарского федерального технического института Том Кроутер.

Исследователи изучили более 80 тысяч фотоснимков, которые показали, как деревья покрывают Землю. Затем их объединили с массивной базой данных о почве и климатических условиях.

Благодаря анализу, ученым удалось составить детальную карту, которая показала, сколько вообще деревьев может естественно расти на земле — где растут леса или могли бы расти, за исключением пустынь и саванн, где деревьев либо нет, либо их мало.