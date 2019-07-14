Дисклеймер: Привет, это редакция «Клоопа»! Каждый день мы читаем очень много статей о том, что совершенно не связано с Кыргызстаном. Многие из вопросов, которые раскрываются в этих материалах, тоже заслуживают внимания. Поэтому мы решили переводить то, что интересно нам и таким образом рассказывать об этом вам. Это экспериментальный формат, поэтому делитесь с нами своим мнением в комментариях!
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Годами мы слышали, что высадка деревьев может помочь миру в борьбе с глобальным потеплением. Эту мысль продвигали словно мантру.
Однако сейчас существуют данные, которые доказывают, что правильно подобранные породы деревьев, высаженные в нужные сорта почвы по всему миру, могут сохранить до 205 гигатонн углекислого газа в течение следующих 40-100 лет. Это примерно две трети всего углекислого газа, который произвело человечество с начала индустриальной революции в конце XVIII века.
«Высаживание и восстановление лесов сегодня является самым мощным решением планетарного масштаба», — утверждает профессор изучения глобальных экосистем из швейцарского федерального технического института Том Кроутер.
Исследователи изучили более 80 тысяч фотоснимков, которые показали, как деревья покрывают Землю. Затем их объединили с массивной базой данных о почве и климатических условиях.
Благодаря анализу, ученым удалось составить детальную карту, которая показала, сколько вообще деревьев может естественно расти на земле — где растут леса или могли бы расти, за исключением пустынь и саванн, где деревьев либо нет, либо их мало.
Затем исследователи вычли площадь уже существующих лесов, а также площади городов и земель, отведенных под сельское хозяйство. В итоге они насчитали 0,9 млрд гектаров земли, которые могли бы быть засажены лесом.
Если на этих землях сейчас высадить деревья, то к тому моменту как они вырастут, в них могло бы задерживаться до 205 гигатонн углекислого газа. Ученые говорят, что через 40-100 лет объем газа, который смогут удерживать деревья, в целом будет оставаться таким же — некоторые деревья будут умирать, другие же будут расти.
Несмотря на то, что в последнее время обсуждаются и другие способы поглощения углекислого газа, например, удобрение океана или вытягивание углекислого газа из атмосферы, ученые уверены, что высадка деревьев является самым дешевым вариантом.
По предварительной оценке, на то, чтобы засадить 0,9 млрд гектаров лесами, необходимо около 300 млрд долларов. Кроме борьбы с углекислым газом, леса также принесут пользу и биоразнообразию растений и животных, которые исчезают из-за влияния человека.
«Я искал способы остановить потерю видов, поэтому и начал изучать восстановление леса. Кроме этого, биоразнообразие сможет принести человечеству чистую воду, питание, лекарственные растения и другую пользу», — считает профессор Кроутер.
Эколог и биолог из университета Коннектикута Робин Чэздон разделяет идею своего коллеги, однако предупреждает, что этот процесс может занять больше времени, чем ожидается. По ее мнению, лесам необходимо от 70 до 100 лет для того, чтобы деревья полностью выросли.
Тем не менее, если и начинать подобную высадку, то это надо делать как можно раньше, потому что из-за изменения климата, рост деревьев может быть под угрозой. Кроме этого, все больше деревьев в тропиках будут усыхать, хотя потепление и позволит сажать деревья в северных широтах.
Однако профессор Чэздон предупреждает, что инициатива с засаживанием 0,9 млрд гектаров лесами не так проста, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо учитывать и то, что больше деревьев потребляют больше воды, что может негативно отразиться на сельском хозяйстве.
Кроме этого, люди могут быть против лесов, если это, к примеру, отразится на их доходах от скотоводства или выращивания продуктов. К примеру, подобная инициатива потерпела неудачу на Филиппинах из-за того, что местных жителей не вовлекли в принятие этого решения.
«Новый подход работы с деревьями показывает, что мы переходим к практической части умного лесовосстановления. Надеюсь, что между учеными и политиками будет больше взаимодействия, чтобы все осознали, что восстановление лесов — наиболее эффективный способ с точки зрения затрат», — говорит Чэздон.
Оригинал материала опубликован на сайте Scientific American.
Автор материала: Марк Фишетти
Пересказ на русском языке и верстка: Рустам Халимов