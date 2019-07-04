Джаназа-намаз. История о кыргызстанцах в Сирии и тех, кто верит в их возвращение

Джаназа-намаз — молитва, совершаемая перед погребением тела мусульманина.

«О Аллах, ты – мой господь! Нет бога, кроме тебя. Ты сотворил меня, и я – твой раб», — на одной ноте протягивает Динора и низко кланяется, опускается на коврик и снова встает, бормоча что-то себе под нос. Через какое-то время она замолкает и не произносит больше ни слова — небольшую комнату заполняет абсолютная тишина. Она встает, аккуратно собирает коврик и кладет его на старенький сейф, который много лет назад купил ее муж. Его уже несколько лет нет в живых.

Динора идет в соседнюю комнату и закидывает несколько дров в печку — нужно хорошо разжечь огонь, чтобы приготовить пирожки к обеду. Ее морщинистые руки, которые слегка дрожали несколько минут назад, теперь умело разминают тесто. Это характерная черта пожилых людей — они могут забыть, куда положили свои очки минуту назад, но их руки всегда помнят те ловкие движения, которые научились выполнять еще в раннем детстве.

«Я всех детей научила готовить, но Амир прекрасно готовил лагман, лучше всех. Готовил всегда для меня, подарки дарил, — говорит Динора, показывая на свои выцветшие, но аккуратные розовые штаны, которые Амир ей подарил. — Сейчас мой младший сын иногда ведет меня покушать лагман в кафе, сама тянуть лагман я не могу, руки не те».

Комнату наполняет запах масла. Маленькая печка стоит в углу комнаты и одновременно служит и плитой, и обогревателем. По телевизору идет детский мультик — яркий самосвал поет о дружбе и занимает на полчаса двух маленьких внуков Диноры. Младший, по словам женщины, особенно похож на своего дядю Амира — такой же открытый и веселый.

Амир — самый старший ребенок Диноры, который всегда отличался буйным характером — драчун махалли, упрямый и неусидчивый, но заботливый старший брат. В подростковом возрасте, чтобы усмирить сына родители отдали его учиться в медресе. Тогда они и предположить не могли, что в будущем увлечение идеями джихадизма станет причиной смерти Амира в боевых стычках в Сирии.

«Здешние боятся говорить о таких вещах, боятся, что навредят другим. А что мне скрывать? Я боюсь только бога. Например, у моего родственника тоже умер сын там, но они всегда говорят, что он на заработках в России», — рассказывает Динора удивительно спокойным голосом.

Амир, как и многие его местные сверстники, около года жил в России. Там он работал поваром и кормил своих соотечественников домашним лагманом. После этого парень вернулся домой в Араван, южный городок на границе с Узбекистаном, и подрабатывал в соседнем Кара-Суу. Там он, по словам Диноры, вместе со знакомыми попался на распространении экстремистских идей — что конкретно он делал, женщина рассказать не смогла. Тогда Амир восемь месяцев отсидел в СИЗО, а когда вышел, начал ремонтировать и перепродавать телефоны. Вскоре он получил свой второй срок — за попытку перепродать украденный гаджет.

Родителям тогда пришлось заплатить большую взятку для того, чтобы он вышел на свободу. «Когда его выпустили, ему было стыдно за то, что он приносит столько проблем, а поэтому он решил уехать на заработки, чтобы искупить свою вину», — с сожалением вздыхает Динора. Амир сказал ей, что едет в Россию. Оставил на родителей жену с детьми, а сам звонил им и говорил, что работает преподавателем в университете. Позже вслед за Амиром уехала и его супруга с детьми. Свекр долго не хотел их отпускать, уговорил оставить им хотя бы старшего внука. «Видимо, он тогда все начал понимать», — говорит Динора.

В конце 2014 Амир с женой звонили родителям уже вместе, говорили, что у них все хорошо. Динора гордилась и радовалась за детей. Но через полгода невестка позвонила ей уже сама. Испуганная и заплаканная, сквозь рыдания она призналась свекрови — они с Амиром не были в России, а сам он никогда не работал в университете. Опасения свекра были оправданы — старший сын уехал служить в Сирию, а несколько дней назад его убили.