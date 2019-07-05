О смерти гражданина Нигерии Тижжани Али Абубакира стало известно утром 5 июля. У него осталось двое детей.

«Да, к сожалению скончался. [Состояние] было крайне тяжелым», — сообщила «Клоопу» пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

Неизвестный мужчина избил его возле ЦУМа в центре Бишкека 2 июля. После удара Али Абубакир упал, ударился головой о землю и потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила его в реанимацию при Республиканском нацгоспитале. Позже врачи сообщили, что мужчина находится в коме, его состояние оценивали как «тяжелое».

Милиция задержала подозреваемого в избиении вечером 3 июля, после того, как премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился найти виновных в кратчайшие сроки.