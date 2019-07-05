Пресс-служба МЧС сообщила, что 4 июля спасатели нашли тело восьмилетней внучки главы аппарата полпреда в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева.

Двумя днями ранее были найдены тела самого Абдылдаева и его водителя. Поисковые работы продолжаются из-за информации, что в упавшей в реку машине также находился сын Абдылдаева и его жена.

30 июня дочь Абдылдаева Индира сообщила, что отец с матерью, братом и внучкой выехали в Суусамырскую долину, но вскоре перестали выходить на связь.

По словам очевидцев аварии, водитель машины не справился с управлением и врезался в гору, затем машина упала в реку.