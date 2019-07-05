Алмазбек Атамбаев в бытность президентом с речью в парламенте

Бывшие спикеры разных созывов парламента выступили с открытым заявлением против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Среди подписавших заявление спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов, а также Зайнидин Курманов, Абдыганы Эркебаев и Ахматбек Келдибеков.

Борьба с коррупцией. Бывшие спикеры заявили, что при президенте Сооронбае Жээнбекове установлены «вопиющие» факты преступных действий бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Хитрая и заранее продуманная антинародная политика Атамбаева — поставить послушного президента, покорного главу правительства и править самому (лежа на диване) — провалилась», — считают эск-спикеры.

По их мнению, действия Атамбаева «характеризуют уровень его образованности и низкие человеческие качества». «Порой кажется, что ему срочно нужна психиатрическая помощь», — заявили бывшие спикеры.

Экс-спикеры считают, что проблемы в стране усугубились при правлении Атамбаева, поэтому нужно разобраться в коррупционных схемах на таможне, при строительстве дорог, при использовании грантов и кредитов.

Реформы в стране. Бывшие спикеры считают, что чиновников не нужно нанимать по региональному принципу. По их словам, в стране требуется реформа административно-территориального устройства.

Также бывшие спикеры заявили, что кыргызстанцам нужно дать право на всенародном референдуме выбрать президентскую или парламентскую форму правления, и после этого начать конституционную реформу.

«Надо решать проблемы в пограничных вопросах, проблемы образования, начиная от школы и заканчивая вузами», — говорится в заявлении экс-спикеров.

Критика действующей власти. Бывшие спикеры раскритиковали не только Атамбаева, но и нынешнюю власть. По их мнению, «слабо» работают нынешние парламент, правительство, правоохранительные органы и суды.

«За свои незаконные и противоправные действия не несут должной ответственности работники органов прокуратуры, МВД, ГКНБ, финансовой полиции и судьи», — заявили эск-спикеры.

В конце заявления они предложили кыргызстанцам «совместно исправлять ошибки и строить правовое демократическое общество».

Экс-спикеры парламента выступили с обращением на фоне конфликта Атамбаева с его преемником и президентом Сооронбаем Жээнбековым. Парламент лишил Атамбаева привилегий и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности.

В ответ на это бывший президент собрал Народный штаб в своей резиденции в селе Кой-Таш. Атамбаев также потребовал отставки правительства и роспуска парламента. Его сторонники дали Жээнбекову дава месяца на выполнение этих требований и пригрозили митингами в случае их невыполнения.