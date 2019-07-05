Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) начала досудебное расследование по факту ошибок в 95 тысячах аттестатов об окончании школы.

В аттестатах слово «жөнүндөгү» написали через букву “Ң” — «жөнүҢдөгү» — во фразе о том, что табель оценок не действителен без аттестата. Но в выпускающей аттестаты полиграфии «Учкун» заявили, что не допускали ошибку, а это эффект шрифта.

«Мы не считаем, что это ошибка. Из-за маленького шрифта и очень близкого расположения букв хвостик от печатной буквы “Д” примыкает к букве “Н”, поэтому создается такой эффект», — сказал начальник производственного отдела Нурайым Токтомушева.

Также в аттестатах выпускников села Туз было продублировано часть слова «РЕДНЮЮ».

Финпол зарегистрировал эти факты в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации».

Это не первый случай когда в Кыргызстане выпускники получают аттестаты с ошибками — в 2017 году минобраз заменил 48 тысяч бракованных аттестатов с различными опечатками. Также в ведомстве отказались увольнять сотрудника, который допустил ошибку, назвав это «человеческим фактором».