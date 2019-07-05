Фото иллюстративное. Автор: Улан Асаналиев / RFE / RL

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что в Иссык-Кульской области днем 4 июля убили двух человек, а еще одну женщину захватили в заложницы.

Инцидент произошел в лагере «Хан-Тенири». После опроса свидетелей милиция установила, что в двойном убийстве подозревается сторож. Согласно рассказу свидетелей, он смертельно ранил из карабина «Вепрь» замначальника лагеря в грудь, а затем выстрелил в живот рабочему.

«Обедавший в это время 33-летний житель села Тасма попытался схватить подозреваемого, но последний нанес ему ранение ножом в руку. Мужчине удалось выбежать из столовой, тем самым он сохранил себе жизнь», — говорится в сообщении МВД.

По данным милиции, замначальника лагеря скончался на месте, а раненый в живот мужчина умер по пути в больницу.

Сторож взял в заложницы женщину и скрылся с места происшествия. Некоторые СМИ сообщают, что подозреваемый отпустил заложницу, но в милиции Иссык-Кульской области пояснили, что нельзя говорить об этом с полной уверенностью, так как связи с лагерем нет.

Милиция и спецназ ведут операцию по задержанию подозреваемого. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков и начато досудебное производство.