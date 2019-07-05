В Бишкеке 5 июля прошла гражданская панихида по Алию Тижжани Абубакару. Он был директором школы по изучению английского языка Cambridge School.

Абубакар скончался поздним вечером 4 июля, несколько дней он находился в коме в тяжелом состоянии. Неизвестный мужчина избил его возле ЦУМа в центре Бишкека 2 июля.

Избиение Абубакара вызвало общественный резонанс, после чего премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил главе МВД Кашкару Джунушалиеву в кратчайшие сроки найти виновных и привлечь их к ответственности.

Подозреваемого задержали через несколько часов после распоряжения главы правительства, сейчас он находится в СИЗО. На допросе мужчина пояснил, что конфликт начался якобы из-за словесной перепалки с Абубакаром.