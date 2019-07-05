Правительство Кыргызстана выделило более 198 млн сомов на капитальный ремонт трех театров: двух в Бишкеке и одного в Оше.

На ремонт Кыргызского национального академического театра имени Абдумомунова из этой суммы направят 84,6 млн сомов. Русский театр драмы имени Айтматова отремонтируют за 97,6 млн сомов.

На ремонт Ошского национального театра имени Ибраимова выделено 16 млн сомов.

Деньги направят на ремонт фасадов театров и внутренней отделки залов, а также отремонтируют вентиляционные системы и сценическое оборудование, которое «морально устарело».

Глава государства Сооронбай Жээнбеков в мае посетил театры Бишкека и пообещал директорам выделить деньги на ремонт.