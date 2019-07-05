Экс-омбудсмен Турсунбек Акун подал иск против телеканала «Апрель» и журналиста Каната Каниметова. Он потребовал взыскать 500 тысяч сомов с телеканала, а с журналиста 100 тысяч сомов.

Причиной иска стал сюжет от 6 мая 2019 года, где сестра Азиза Батукаева Хава Хамидова рассказала о том, что ее муж передал Акуну $100 тысяч за освобождение криминального авторитета.

Каниметов сообщил «Клоопу», что интервью с сестрой Батукаева взяли журналисты «МК-Азии» еще в 2014 году, а они просто перепечатали его с указанием источника.

«Какие могут быть претензии к нам? Смешно же. Мы связываем этот иск исключительно с ментальным состоянием господина Акуна. Власть на канал пока не давила. По крайней мере мы не чувствуем это. Действовать мы будем в рамках закона, будем доказывать свою правоту», — сказал Каниметов.

Первое судебное заседание назначено на 16 июля в 16:00.

Ранее Акун заявлял, что Атамбаев причастен к освобождению Батукаева, но сам экс-президент это отрицает. Криминального авторитета освободили в 2013 году по ложному диагнозу «лейкоз». Сейчас власти ведут расследование по уголовному делу об освобождении Батукаева. Многие фигуранты дела находятся в СИЗО или под домашним арестом.

Телеканал «Апрель» принадлежит экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, который больше года конфликтует с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. На фоне этого парламент лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Одним из обвинений, которое предъявили Атамбаеву депутаты, было участие в незаконном освобождении кримавторитета.

В ответ на это Атамбаев собрал Народный штаб в своей резиденции в селе Кой-Таш. Атамбаев также потребовал отставки правительства и роспуска парламента. Его сторонники дали Жээнбекову дава месяца на выполнение этих требований и пригрозили митингами в случае их невыполнения.