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Задержанного по подозрению в коррупции бывшего заведующего отделом судебной реформы Манаса Арабаева отпустили под домашний арест.

Ранее Арабаев дал показания против супруги бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раисы Атамбаевой. Арабаев заявил, что Раиса Атамбаева при президентстве своего мужа просила о встречах из-за судебных разбирательств по делу строительной фирмы «БЛС». Также он сообщил, что получал угрозы от предположительного родственника бывшей первой леди.

Самого Арабаева подозревают в «злоупотреблении должностным положением», благодаря которому «осуществили рейдерский захват объектов иностранных инвесторов». Он был задержан 2 июня.

Во время президентства Атамбаева Арабаев отвечал за судебную реформу — тогда его имя не раз упоминали в связи с давлением на судей. В 2016 году депутат Канат Исаев утверждал, что «все решается по звонку Манаса и его заместителя Алмаза».

В апреле 2018 года в социальных сетях появилась информация о том, что Арабаев давит на судей — об этом написала мать Гульчехры Оморовой, уволенной с должности судьи. Уже 15 мая того же года Арабаев был уволен со своей должности приказом президента Сооронбая Жээнбекова.