В кыргызском сегменте соцсетей активно обсуждают двух чиновников по имени Манас и Алмаз, обвиняя их в давлении на судей. Объясняем, кто они такие.

Контекст: В апреле 2018 года Максуда Оморова написала в фэйсбуке, что её дочь Гульчехру Оморову уволили с должности судьи из-за того, что она не исполнила «указание Белого дома». По словам Оморовой, указания из администрации президента курируют некие Манас Арабаев и Алмаз Маткасымов. Этот пост вызвал общественный резонанс — правозащитники и парламентарии потребовали разобраться с давлением на судей.

Кто такие Манас Арабаев и Алмаз Маткасымов?

Впервые имена Арабаева и Маткасымова появились в СМИ в 2016 году — тогда депутат парламента Канатбек Исаев обвинил их во вмешательстве в деятельность судей. По его словам, «все решается по звонку Манаса и его заместителя Алмаза». Тогда в администрации президента эту информацию опровергли.

Манас Арабаев начал работать в администрации президента в 2013 году на должности эксперта сразу в двух отделах: правового обеспечения и судебной реформы. В 2015 году президент Алмазбек Атамбаев назначил его главой отдела судебной реформы. Сам Арабаев до этого в течение трех лет работал судьей.

В отличие от Арабаева Алмаз Маткасымов никогда не числился среди сотрудников администрации президента, хотя его называли «заместителем» Арабаева и «серым кардиналом», указывая на близкие связи с советником Атамбаева Икрамжаном Илмияновым.

О Маткасымове известно лишь то, что при Атамбаеве он работал в антикоррупционной службе ГКНБ, МВД и Генпрокуратуре. Он также был в экспертной группе по повышению ответственности судей, созданной аппаратом президента в 2013 году.

Правозащитники требуют проверить эту информацию

Комитет защиты свободы слова обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой проверить информацию о давлении на судей со стороны Манаса Арабаева и Алмаза Маткасымова. В своем обращении они потребовали публично рассмотреть обвинения и уволить их с должностей.

Глава правозащитной организации «Адилет» Чолпон Джакупова также написала обращение в генпрокуратуру для того, чтобы они провели проверку. Она рассказала Kloop.kg, что за ее многолетнюю практику впервые бывший судья открыто заявил о вмешательстве и давлении со стороны администрации президента.

Официально власти Кыргызстана еще не делали никаких заявлений относительно резонанса вокруг Арабаева и Маткасымова. Сами государственные служащие тоже не давали комментариев — известно, что Арабаев в 2016 году опровергал обвинения во вмешательстве в работу судей.