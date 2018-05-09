После январской аварии замерзшие трубы на котлах ТЭЦ отогревали открытым огнем. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Парламентарии подготовили свое заключение о причинах аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональном использовании $386 млн, которые потратили на ее модернизацию. Депутаты пообещали обнародовать свое заключение уже 10 мая на заседании парламента. Рассказываем, что известно о депутатском расследовании сейчас.

Что случилось?

Депутаты готовы обнародовать результаты своего расследования о причинах аварии на Бишкекской теплоэлектроцентрали и рациональном использовании китайского кредита на ее модернизацию.

Модернизация ТЭЦ Бишкека обошлась Кыргызстану в $386 млн — эти деньги в качестве кредита выделил государственный «Эксимбанк» Китая. Кыргызстан должен в итоге вернуть около $500 млн, считая проценты по кредиту.

При этом модернизацию проводила китайская компания TBEA, которая самостоятельно покупала оборудование в Китае и сама выбирала субподрядчиков для проекта.

Вопросы к модернизации возникли после аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла в январе 2018 года. Из-за поломки большая часть бишкекчан оставалась почти без тепла в течение пяти дней, в то время, как температура воздуха в городе по ночам опускалась ниже -25 градусов Цельсия.

Что узнали депутаты?

Итоги своего расследования депутаты пообещали обнародовать 10 мая в парламенте. Некоторые детали заключения члены комиссии озвучивали в интервью разным изданиям.

В итоговом заключении приведены факты о завышении стоимости закупленного оборудования и оказанных услуг, а также о коррупции при подписании соглашения по модернизации.

Член депутатской комиссии Акылбек Жамангулов сказал, что отчеты о расходовании средств подписывались без актов приема-передачи.

Акылбек Жамангулов «За то, что средства переводились с нарушениями законов, и отчеты об их расходовании подписывались без наличия актов, многие руководители понесут наказание. […] Вскрывается очень много новых фактов завышения стоимости оборудования, стройматериалов и услуг», — сказал он. По словам Жамангулова, при модернизации ТЭЦ стоимость кондиционеров, например, завысили в 57 раз.

«Есть случаи, когда кондиционеры, которые на рынке стоят не дороже одной тысячи долларов, закупались, оказывается, по 57 тысяч долларов за единицу. Вы верите, что они могут столько стоить? Тут цена увеличена в 57 раз! Кроме того, завышена стоимость стройматериалов, таких как арматура, металлические изделия, цемент, бетон и других», — сказал он.

Члены комиссии заявили, что в заключение включены имена людей, имеющих прямое или косвенное отношение к модернизации ТЭЦ.

Сайдулла Нышанов По словам члена комисии Сайдуллы Нышанова, в документ вошли имена всех людей, которые имели отношение к модернизации — «от людей, принимавших решения, до тех, кто готовил документы». Уже известно, что в заключении есть имена экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева и экс-министра энергетики и промышленности Осмонбека Артыкбаева. Сатыбалдиев возглавлял правительство в период подписания соглашения с китайской компанией ТВЕА.

В документ включены имена экс-министра экономики Темира Сариева и экс-министра финансов Ольги Лавровой, которые возглавляли эти ведомства во время подготовки соглашения.

Также в заключение вошли имена бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-главы Российско-кыргызского фонда развития Нурсулу Ахметовой.

Они работали в аппарате президента заведующими отделами и готовили анализ по проблемам на ТЭЦ Бишкека и необходимости ее модернизации.В заключение также внесли имена депутатов, которые ездили в Китай по приглашению ТВЕА.

В документе указывается и министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, который, несмотря на отрицательное заключение своего заместителя Аскара Бешимова, подписал соглашение о модернизации ТЭЦ китайской стороной.

Бешимов сообщал в документе для служебного пользования, что из-за соглашения возникает угроза суверенитету Кыргызстана.

«Мы не называем их виновниками, но будем поднимать вопрос о даче политической оценки их действиям. Виновность или невиновность будут определять следственные органы», — сказал Нышанов.

Депутаты считают, что правоохранительные органы должны взять их заключение за основу и проверить всех ответственных лиц, которые указаны в документе.

Окончательный список чиновников, имена которых вошли в документ, станет известен только после объявления итогов расследования.

Плоскогубцы по $320 и огнетушители по $1600

Нурлан Омуркул уулу Вопрос о завышении стоимости модернизации поднимал и уволенный из-за аварии директор ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу. По его словам, реальная стоимость такой модернизации — $250-260 млн, а не $386 млн, которые на нее в итоге потратили. Он предоставил документы, где постатейно расписано, на что тратились деньги во время модернизации централи. Больше всего денег потратили на покупку специального оборудования, но есть некоторые статьи расходов, которые вызвали вопросы.

Согласно предоставленным документам, на административные расходы потратили $14,4 млн. В документах детально не прописано, на что конкретно ушли эти деньги. Также в них указано, что «расходы на консультанта» составили почти 6 млн долларов.

Большой резонанс в соцсетях вызвало то, что пара плоскогубцев стоила $640. Однако это не единственная (и не самая дорогая) покупка, которая вызывает вопросы — согласно документам, за 30-килограммовые порошковые огнетушители заплатили по $1600, а всего их купили шесть штук. Рыночная цена такого огнетушителя составляет примерно $200.

Три огнетушителя по 25 кг стоили по $1400 каждый — это тоже не соотносится с рыночной ценой.

Айбек Калиев Компания «Электрические станции» не опровергла и не подтвердила подлинность документов, но назвала стоимость модернизации в $386 млн «адекватной» Айбек Калиев, еще находясь на посту главы Нацэнергохолдинга, заявил, что «плоскогубцами» в перечне закупок обозначили специальные инструменты для ленточного конвейера — чемодан с 18 разными наименованиями инструментов и два блока вулканической резины длиной 20 метров.

Однако Омуркул уулу утверждает, что Нацэнергоходинг просто «изменил документы», чтобы обосновать высокую стоимость плоскогубцев. По его словам, чемоданы с инструментами, которые показал Калиев, указаны в перечне закупок отдельно и стоили по $105 каждый.

Аресты чиновников

Госкомитет нацбезопасности уже задержал пятерых человек из топ-менеджмента «Электрических станций» и Нацэнергохолдинга по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека и коррупции при ее модернизации.

Спецслужбы пока не озвучивают детали расследования, но дела ведутся по таким статьям уголовного кодекса, как «Халатность», «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций» и «Подделка или использование поддельных документов».

Одним из последних задержанных стал глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Премьер-министр уволил его с этого поста только 10 апреля — через два с половиной месяца после аварии.

Сапар Исаков, будучи премьер-министром, неоднократно заявлял, что не увольняет Калиева, потому что нужно сначала оценить степень его вины. Также он называл Калиева «честным парнем», который «не брал взятки и не был замешан в коррупции».

После того, как правительство Исакова отправили в отставку, Госкомитет нацбезопасности вызвал на допрос и его самого — в качестве свидетеля. Исаков не стал комментировать сам допрос, но заявил, что «все должно быть расследовано, а общественность должна знать все аспекты и нюансы».

Экс-премьер Сапар Исаков после допроса в ГКНБ

В своем интервью телеканалу «Апрель» Исаков до допроса заявлял, что готов нести «моральную ответственность» по аварии на ТЭЦ, но не готов «брать на себя груз ошибок предыдущих премьер-министров». По словам Исакова, когда он возглавил правительство, подготовительные работы к отопительному сезону и модернизация централи уже завершились.

Правительственная комиссия назвала причинами аварии «неготовность оборудования к холодам», «недостаток химобессоленной воды для котлов» и «несогласованные действия оперативного персонала».

Однако чиновники, в том числе Сапар Исаков, неоднократно подчеркивали, что авария не связана с модернизированной частью ТЭЦ.

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