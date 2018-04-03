Модернизация ТЭЦ: Комиссия опросит депутатов, побывавших в Гонконге за счет компании TBEA

Парламентская комиссия объявит итоги расследования аварии на ТЭЦ Бишкека после опроса депутатов, которые ездили в Китай за счет компании ТВЕА — эта фирма модернизировала ТЭЦ за $386 млн.

Депутатская комиссия по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека и трат на модернизацию этой станции должна была объявить 3 апреля итоги своего расследования.

Однако председатель комиссии, депутат от СДПК Улан Примов заявил, что комиссия объявит итоги после опроса своих коллег-депутатов, которые ездили в Гонконг в 2013 году за счет китайской компании TBEA. Эта компания занималась модернизацией ТЭЦ Бишкека за $386 млн — эти деньги Китай выделил Кыргызстану в качестве кредита.

«Мы хотели заключение комиссии подытожить сегодня, но, к сожалению, наши коллеги-депутаты не подошли, было бы хорошо, если бы они рассказали, внесли ясность, потому что в обществе очень много вопросов к этой командировке», — сказал Примов.

По его словам, комиссия также не опросила бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, при котором было подписано кредитное соглашение на $386 млн по модернизации станции.

Ранее Сатыбалдиев говорил в интервью изданию «Азаттык», что готов понести ответственность за подписанные документы, но не считает, что соглашение было заключено в спешке.

Вопросы к проблемам вокруг ТЭЦ Бишкека возникли после аварии, произошедшей 26 января — она практически оставила бишкекчан без отопления в тот момент, когда в город пришли сильные морозы.

После аварии образовалась депутатская комиссия — она изучает два вопроса: причины аварии и затраты на модернизацию станции. Вопросы к стоимости модернизации возникли после слов бывшего директора станции Нурлана Омуркула уулу — он заявил, что стоимость нового оборудования на ТЭЦ была завышена.

Руководство ТЭЦ и правительственная комиссия считают, что предварительной причиной аварии стал человеческий и фактор и неготовность старого оборудования к холодам.

Генпрокуратура и Госкомитет нацбезопасности возбудили уголовные дела по факту аварии. Спецслужбы уже задержали первого заместителя гендиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора ТЭЦ Алмаза Жусупбекова. В ГКНБ заявили, что обоих чиновников задержали в рамках расследования причин аварии на ТЭЦ.

По версии следствия, чиновники составили фиктивные договора с подрядчиками и переводили им крупные суммы денег. Из-за этого на ТЭЦ Бишкека не провели необходимый ремонт оборудования для подготовки к осенне-зимнему периоду.

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